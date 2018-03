İktidarı kaybetsek de bunu yapacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Van depremi sonrası tekrar gündeme gelen yapı güvenliği ile ilgili hazırlanan ve tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın ipuçlarını verdi.

Başbakan gecekondu ve kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde gerekirse mülk sahibine sorulmadan kamulaştırma yapacaklarını açıkladı. Erdoğan “Oy verir oy vermez kaygısı içinde olmayacağız. Bu tabloları devamlı yaşamaktansa iktidarı kaybetmeyi tercih ederiz” dedi.Başbakan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

DURUM KONTROL ALTINDA Böylesine bir afeti bile kendisine siyasi çıkar sağlamak için kullanalar var. 1999 depremini yaşayanlar bilir, deprem bölgesine bile gidemeyen bir hükümet vardı. Şimdi ise kabinenin dörtte biri bölgede. Durum kontrol altına alınmış vaziyette. Çok kısa sürede tüm bu enkazlar kalkacağı gibi yeniden bir Van merkez planlaması ve yeniden Erciş'te de kentsel değişim dönüşümle birlikte yeni bir şehir, yeni bir ilçe inşa edilmiş olacak Vatandaşlarıma bir çağrım olacak. Gerekirse yasal düzenlemeye gitmek suretiyle artık laf dinleme dönemi geçecek. Biz deprem haberi alınır alınmaz saat 6 gibi Van’a ulaştık. Arkadaşlarımız da farklı yollardan kısa sürede bölgeye intikal etti.Sadece THY’ye ait 16 uçak bölgeye 2 günü boyunca yardım malzemesi taşıdı.

BÖLGEYE 10 MİLYON TL YARDIM Buradan üzülerek söylüyorum haber ajansları, televizyonlar birçok şeyi saptırıyor. Milleti aldatmanın hiçbir gereği yok. Bölgeye sadece benim talimatımla ilk etapta 3 milyon TL gönderilmiş. Bu rakam 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Başbakanlık adına açtığımız yardım hesaplarında da şu an itibarıyla 1 milyon 728 bin lira yardım toplandı.

“İLK 24 SAATTE BİR BAŞARISIZLIK OLDU” Kızılay tarafından 17,836 çadır bölgeye ulaştırıldı. Bu rakam yeterlidir ancak olay kontrol dışına çıkınca bu çadırlar yetmez oluyor. Sonra televizyonlar 'çadır yetmiyor' diye yayın yapıyor. İlk 24 saat bir başarısızlık oldu bunu kabul ediyoruz. Dünyanın her yerinde benzer durumlarda bu yaşanabilir.

“63 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ” Toplamda maalesef 63 öğretmenimiz hayatını kaybetti. Ailelerine ve eğitimi camiamıza başsağlığı diliyorum. Televizyonların verdiği ilk bilgilerde ‘Van Havaalanı kullanılamaz durumda’ deniyordu. İlk andan itibaren Van Havaalanı kullanılıyordu. Bu da yanlış bir haberdi. Bölgeye 28 seyyar baz istasyonu gönderildi. GSM şirketlerimizi tebrik ediyorum bu boyutta bir felakete rağmen iletişim sağlanması yönünde çok iyi bir çalışma ortaya koydular. Depremzedelere ücretsiz görüşme imkanı tanıdılar. Beyanname ve vergilerin bildirimi ve ödeme süreleri ileri bir tarihe ertelendi. Çalışma Bakanlığımız deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Bir sendikamızın inşaatı süren bir konut projesi var. görüşmelerimiz sürüyor anlaşırsak o konutları alıp onlara başka konut yapmak suretiyle depremzedelerin sorununu bu yolla çözelim istiyoruz. 600 öğrenci kapasiteli yeni bir öğrenci yurdu yapacağız. Van ve Erciş’teki tüm spor tesisleri ve sahalar çadırken ve hastanelere ayrıldı. Gaz şebekesindeki hasarlar onarıldı, doğalgaz kesintisiz olarak veriliyor.

KÖYLERDE BÜTÜN KERPİÇ BİNALAR YIKILMIŞ Bizim için asıl olan kalıcı konutların yapılması. Erciş’in köylerinde ciddi bir sıkıntı yok ama Van merkez köylerde bütün kerpiç binalar yıkılmış durumda. İstiyoruz ki buralarda tek katlı evler yapıp adeta ‘Köy Kentler’ yapalım.

CİNAYETLE EŞ ANLAMLI Ama burada önemli olan bu afetler karşısında her an hazırlıklı olmaktır. Çok acı hadiseler yaşadık ama yine de 'bana bir şey olmaz' mantığı ile tedbirin eden bırakıldığına çürük binalar yapıldığına şahit oluyoruz. Yaşanan onca depreme rağmen nasihat alınmadığını Van’da gördük. Enkaza baktığınızda, malzemenin ne kadar kalitesiz olduğunu, o betonun adeta kuma dönüştüğünü, zemin kattaki beton blokların zayıflığından, ya da kaldırılmasından bütün bir binanın ve içindekilerin acı fatura ödediğini görüyorsunuz. Belediyeler de müteahhitler de denetim elemanları da bu ihmallerin cinayetle eşanlamlı olduğunu artık görmek durumundadır Belediyeler de müteahhitler de bu yapılanın cinayetle eş anlamlı olduğunu görmek zorundadır.

“BUNLARI LANETLİ OLARAK GÖRÜYORUM” Yaşananları tüyler ürperten bir ırkçılık ve ayrımcılık malzemesi olarak kullanmayı şiddetle reddettiğimi belirtmek istiyorum. Sosyal paylaşım sitelerinde bazı televizyonlarda ayrımcılığa dair her ifade, her ima insanlık dışıdır, vicdansızlıktır. Ben bunları lanetli olarak görüyorum. Kardeşlik kara günde belli olur. Bir tarafta barışa ihtiyacımız olan bir günde bunu fırsata dönüştürelim diyeceksin, öbür taraftan kalkıp meydanda naralar atacaksın. Bu nasıl bir kardeşlik anlayışıdır. Burada bile fırsatçılığı kendisine hedef alan bir anlayış var. Böyle bir günde askerimizi o mayın tuzağında vurmak isteyen anlayış ve o anlayışın uzantılarının bu ülkede kardeşlik duygusu olabilir mi? Her şey bu kadar açık ortada. Bunu neresinde kardeşlik var. Neresinde bu acıyı paylaşmak var.

“ARTIK BIKTIRDINIZ” Ben bir Başbakan olarak 74 milyonu Van için seferberliğe davet ediyorum, başka ilere nasıl ulaştıysak Van’a da ulaştık, yaraları biz saracağız. Elazığ ve Erzurum'da meydana gelen depremlere anında müdahale ettik. Bir ayrımcılık yapılmadı. Bu 'Türk müdür, Kürt müdür, Zaza mıdır' denmedi, 'benim insanımdır, benim vatandaşımdır, benim halkımdır' dendi ve bu kişilere böyle ulaşıldı. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Biz bu millete hizmetkar olduk. Başka bir derdimiz yok ama bunu farklı yerlere çeken zihniyetlere sesleniyorum: Artık bu zihniyetten vazgeçin, artık bıktırdınız yeter, bundan vazgeçin. Buna çanak tutan medyaya da sesleniyorum: Sizler de artık bunlara çanak tutmaktan vazgeçin Köy köy kaç yıkık ev var hepsinin raporunu aldım ben ilk gece. Senin bilgilerin doğrun bizim bilgilerimiz yanlış. Peki böyle devam et.

POLİSİ TAŞLAMAK İÇİN ORGANİZE OLANLAR AFET ANINDA YOKLAR İstanbul Büyükşehir Belediyesi Van'a ulaşıyor; Bursa, Ankara, Erzurum belediyeleri ulaşabiliyor ama o bölgedeki malum belediyeler hemen yanıbaşlarına ulaşmaktan aciz kalıyorlar. Polis taşlamak, asker taşlamak, molotof atmak, sağı soğu yakıp yıkmak için anında organize olanlar, bakıyorsunuz, afet anında ortalıkta görünmüyorlar.

“YARDIM İÇİN KRİZ MASALARINA ULAŞIN” Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Eğer Van’a Erciş’e yardım gönderecekseniz ulaşacağınız yer Van’daki Erciş’teki kriz masasıdır. Her önüne gelen TIR kaldırıp yola çıkarsa bu tespit edilen ihtiyaçların dışında bir yığılmayı gündeme getirir. Bu iş karşılıklı görüşmeyle çözülürse hangi ihtiyaç kim tarafından giderilir bir düzene girer. Gün Türkiye düşmanlarına kardeşlik ve dayanışma yoluyla birlik ve beraberliğimiz gösterme günüdür. Burada israfa fırsat vermeden kriz masalarımızla irtibatı kurmak suretiyle yardımların yerini bulması noktasında Valilik ve kriz masasıyla işleri yürütelim. Ben de hafta sonuna kadar tekrar bölgeye gideceğim.

“DEPREM TURNUSOL KAĞIDI” Van depremi bir turnusol kağıdıdır. Bölgeye yardım gelmemesi için yıllardır mücadele edenler deprem bölgesine yardım gelmemesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ölümler umurlarında değil. Polis taşlayan molotof atanlar afet anında ortalarda yoklar. Polisi, jandarması mağdur vatandaşlarımın yardımına koşarken terör örgütü mayın tuzaklarıyla nasıl kanlı bir ölüm şebekesi olduğunu ortaya koyuyor.

ÇUKURCA’DAKİ HAİN SALDIRI 25 askerimizin şehit edildiği hain saldırının ardından güvenlik güçlerimizin operasyonları bölgede sürüyor. Terör örgütü, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin ardından, çok bariz bir şekilde hedefine Ak Parti'yi ve Ak Parti Hükümeti'ni koymuştur. Gerek terör örgütünün, gerek onun uzantılarının tavırlarında, açıklamalarında, hedefin Ak Parti ve Ak Parti Hükümeti olduğu çok net olarak görülüyor. Ne yazık ki başta anamuhalefet partisi CHP olmak üzere, Mecliste grubu bulanan partiler de terör örgütünün bu tuzağına düşüyor, bilerek ya da bilmeyerek örgütün bu saldırılarına adeta destek veriyorlar.

KİMİ TEHDİT EDİYORSUN? CHP Genel Başkanı saldırının üzerinden saatler geçmeden “Şehitlerin sorumlusu hükümettir. Hükümet istifa etmelidir” diyor böyle bir ana muhalefet partisi olabilir mi? Sen hükümeti istifaya çağırarak ne yaptığının farkında mısın? Bu çağrıyla terör örgütüne destek verdiğinin farkında mısın? Sen bu sözünle kimi tehdit ediyorsun?

“DEMOKRASİDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ” Hangi çözüm önerisini getirdin bir açıkla. Başım gözüm üzerine. Bugüne kadar biz bunlardan bir çözüm önerisi almadık. Tek başına da kalsak biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Demokrasiden insan haklarından asla taviz vermeyeceğiz. Demokrasi güvenlik dengesini gözetmeye devam edeceğiz.

"İKTİDARI KAYBETSEK DE BUNU YAPACAĞIZ" Çevre ve Şehircilik Bakanlığımla bir çalışma içine gireceğiz ve şehirlerimizde yetkiyi gerekirse bakanlık bünyesine alacağız ve gecekondu kaçak yapılaşma gibi binaları gerekirse sormadan kamulaştıracağız. Bedeli ne olursa olsun. Oy verir oy vermez kaygısı içinde olmayacağız. Bu tabloları devamlı yaşamaktansa iktidarı kaybetmeyi tercih ederiz. Bunlara artık evet diyemeyiz. Artık bunlardan bıktık hem bunlar söyleniyor hem de şikayet ediliyor. Bazı kendini bilmezler çıkmış “Vali istifa”. Vali mi veriyor bunları ruhsatını. Kim bilir hangi belediye hangi yapı ruhsat şirketi. Başta büyük şehirlerimiz olmak üzere bütün gecekondular kaçak yapılar. Bu çağrımıza kulak versinler. Ramazan'da Ankara’da bazı gecekondu mahallerini dolaştım evlerini müteahhide vermeye hazırlanıyorlardı. Kusura bakmayın. Biz artık müteahhit filan bekleyemeyiz. Süratle bunu yasal düzenlemesi yapacağız.