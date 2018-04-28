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İkizleri olacağını sanıyordu

Doğuma Girince Hayatının Şokunu Yaşadı

İkizleri olacağını sanıyordu

Doğuma Girince Hayatının Şokunu Yaşadı

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:08
İkizleri olacağını sanıyordu

Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı.

Eşi David ile beraber Nikaragua’ya gittikleri sırada bir pederle tanıştılar.

Peder kendisine, “Tanrı’nın senin için planları var. Yakında müjdeyi alacaksın” dedi.

Lauren daha sonradan pederin ne demek istediğini anlayacaktı.

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Nikaragua tatilinden sonra Teksas’a döndüler. Pederin söyledikleri aklından çıkmıştı.

Eşiyle beraber televizyon izlerken yapay dölleme tekniğinden haberdar oldular.

Lauren işe yarayıp yaramayacağından emin değildi. Ancak yönteme başvurduktan sonra hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.

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Hemşireler kendisine birden fazla çocuk sahibi olma şansının yüksek olduğunu söyledi.

Lauren ve eşi de ikizleri olacağı fikrine çok sevindiler. Çocuk sahibi olmak için çok uğraşmışlardı. İkizleri olması onlar için dünyalara bedeldi.

Ultrason sırasında doktor ekrana bakınca şaşırdı ve müjdeli haberi verdi.

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Doktor, ‘Burada beş bebek görünüyor” dedi

Lauren bunun imkansız olduğunu düşündü.

Ardından doktor, “Bir dakika! Altıncı bebeği de gördüm!” deyince iyice şok oldular.

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Şaşıran çift ekrana bakınca gerçekten de altı bebek olduğunu gördü.

Lauren ve David’in kritik bir karar alması gerekiyordu. Ya bebeklerin bazılarından vazgeçeceklerdi ya da hepsinin dünyaya gelmesini kabul edeceklerdi.

Bir doğumda altı bebeğin de hayatta kalma şansı oldukça düşüktü. Doğum esnasında birçok komplikasyon oluşabilirdi.

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Bir süre düşündükten sonra altı bebeğin de dünyaya gelmesi gerektiğine karar verdiler.

Doğum için aylar öncesinden planlamalar yapıldı.

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23 Nisan 2012 tarihinde, Lauren hamileliğinin 30. haftasındayken hastaneye kaldırıldı.

Doğumhanede toplamda 35 kişi vardı.

Lauren, “Hem gergin hem de heyecanlıydım. Altı bebeğim olacaktı ve buna inanamıyordum” dedi.

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Andrew, Benjamin, Caroline, Leah, Allison ve Levi ismindeki bebekler sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Lauren, “Bebeklerimi ancak ertesi gün görebileceğimi düşünüyordum. Altı hemşire kenarda bekliyordu ve hepsinin de kucağında bebek vardı” dedi.

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Bebekler hemen gözlem altına alındı.

Dördüncü günde Allison ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına alabildiler. Hemşire, bebeği hemen annenin kucağına verdi.

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Lauren, “Altız bebeklerin annesi olduğumla, bebeğimi kucağıma alınca gurur duydum” dedi.

İlk hafta bebekler için önemliydi. Bu sırada sağlık sorunları çıkması ihtimali vardı.

Neyse ki altı bebeğin de sağlıklı olduğu görüldü!

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Geçirilen haftaların ardından anne ve baba bütün bebeklerini kucağına alabildi.

Bebeklerin beşi, dört ay içinde taburcu edildi. Minik Leah’nın bir hafta fazladan kalması gerekti.

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Lauren, “Leah diğerlerinin altında kalmış ve tam olarak beslenememiş. Beyni de tam olarak gelişimini tamamlayamamış” dedi.

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Aile süreç boyunca sevdiklerinden ve yakınlarından inanılmaz destek aldı.

Lauren özellikle de doktor ve hemşirelere teşekkür ediyor. Onların harika çalışması olmasa bebekler bugün hayatta olamayacaktı.

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Lauren, “Doktorum işinin en iyisiydi. Onu ömrüm boyunca unutmayacağım. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki hemşireler de inanılmaz özen gösterdiler. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Andrew Noah, Benjamin Luke, Caroline Grace, Leah Michelle, Allison Kate ve Levi Thomas altıncı doğum günlerini kutladılar.

Aile çok daha büyük bir eve taşınmak zorunda kaldı.

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Lauren, Today’e “Özellikle ilk yıl çok zorlandık. Her şeyi ama her şeyi önceden planlamamız gerekti” dedi.

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Leah hariç diğer çocuklar tamamen sağlıklı.

Anne karnında beyin gelişimi tam olarak gerçekleşemeyen Leah tam olarak sağlığına kavuşamadı.

Lauren, “Leah’ı özel okula göndermek zorunda kaldık. Ancak giderek kendine geliyor. Her daim gülümsüyor. Evimizin neşesi!” dedi.

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