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11 Temmuz 2017 Salı 10:34

İkiz Pandalar İlk Yaş Günlerini Kutladı

Çin'in orta kesimindeki Çongçing kentinde geçen yıl doğan ikiz pandalar için yaş günü partisi yapıldı.

İkiz Pandalar İlk Yaş Günlerini Kutladı
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ÇİN'DE, "YÜ BAO" VE "YÜ BEİ" ADLI İKİZ PANDALAR İÇİN BAMBU YAPRAKLARI VE BAMBU FİLİZLERİNDEN DOĞUM GÜNÜ PASTASI HAZIRLANDI     

 Çin'in orta kesimindeki Çongçing kentinde geçen yıl doğan ikiz pandalar için yaş günü partisi yapıldı.

Çongçing Belediyesi, kentteki hayvanat bahçesinde bakılan her biri 28 kilogram ağırlığındaki "YüBao" ve "YüBei" isimli pandaların sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.     

İkizler için bambu yaprakları ve bambu filizlerinden bir pastanın hazırlandığı doğum günü partisine, kentte yaşayan çocuklar da davet edildi.     

Sıcak havaya aldırış etmeden ağaçlara tırmanıp salıncak keyfi yapan ikiz yandalar, renkli görüntüler oluşturdu.     

Hayvanat bahçesi yetkilileri, pandalar için bir yaşın, insan ömrüne göre dört yaşa denk geldiğini belirtti.     

Panda bakım projesi kapsamında 1960'da faaliyete geçen Çongçing Hayvanat Bahçesi, 16 pandaya ev sahipliği yapıyor.     

Dünyada sadece bin 600 panda kaldığı sanılıyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle nesli tehdit altındaki türler arasında yer alan pandaların büyük bir kısmı, Çin'deki bakım merkezlerinde bulunuyor.     

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