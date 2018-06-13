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İkinci el çanta 1 milyon lira!

Londra'daki ünlü Christie's müzayede evinde, 10 yıllık bir Hermes çanta 217 bin dolara alıcı buldu.

İkinci el çanta 1 milyon lira!

Londra'daki ünlü Christie's müzayede evinde, 10 yıllık bir Hermes çanta 217 bin dolara alıcı buldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 19:49
İkinci el çanta 1 milyon lira!

2008 yılında üretilen Hermes marka Himalaya Birkin model çantanın kilidi 18 karat beyaz altın ve pırlanta. İkinci el çanta mevcut liste fiyatı 133-199 bin doları aşıyor.Avrupa'da daha önce müzayedede bir çanta için böylesi bir ücret ödenmemişti.

BİR ÇANTAYA VERİLEN ÇOK YÜKSEK FİYAT 380 BİN DOLAR

2017'de Hong Kong'da yapılan bir müzayedede yine Hermes Birkin çantası 380 bin dolara alıcı bulmuştu. Bu bir çanta için ödenen en yüksek fiyat.

Christie's açıklamasında "Tartışmasız bu dünyadaki en değerli çanta" dedi. Çanta ilk kez Avrupa'daki bir müzayedede satışa sunuldu.

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TİMSAH DERİSİNDEN YAPILMIŞ

10 yaşındaki nil timsahından yapılan ikinci el çantanın görünürde herhangi bir defosu yok.

30 santimetre genişliğindeki çanta orijinal Birkin modelinden daha küçük. Himalaya ismi ise Himalaya dağlarının karlı tepelerini andıran renginden geliyor.

Aynı çantanın mavi renk 2006 modeli aynı açık artırmada 133 bin dolara satıldı.

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