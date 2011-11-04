Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi İkinci Anjiyo Merkezi açıldı.

Açılış, içeride anjiyo yapıldığı bir sırada Başbakan İrsen Küçük ve Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif tarafından yapıldı.

Açılışa, Başbakan İrsen Küçük, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları, Başhekim Rifat Siber ile sağlık bakanlığı yetkilileri ve doktorlar katıldı.

Başbakan Küçük hastaneye geldiğinde iki aydır faaliyette olan ikinci Anjiyo Merkezi’nde anjiyo işlemi yapılmasına başlandığından, Sağlık Bakanı Kaşif, Maliye Bakanı Tatar ve Lefkoşa Belediye Başkanı

Bulutoğluları eşliğinde bir süre cihazların bulunduğu camlı bölmeden anjiyo işlemini seyretti ve bilgi aldı.

Daha sonra İkinci Anjiyo Merkezi’nin kapısındaki kurdele kesilerek açılış yapıldı.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük açılış sırasında yaptığı konuşmada, güzel ve mutlu bir olayın gerçekleştirilmekte olduğunu belirtti.

Uzun yıllar ülkede eksikliği hissedilen anjiyo işlemleri için ikinci merkezin açılmakta olduğuna dikkat çeken Küçük, bunun sağlıkta ne kadar ileri seviyelere gidildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

İnsanların yıllarca anjiyo için yurt dışına taşındığını anlatan İrsen Küçük, kendisinin de ilk anjiyosunu 1979 yılında daha Türkiye’de bile anjiyo yapılmadığı bir dönemde İngiltere’de yaptırdığını kaydetti.

Türkiye’nin anjiyo konusunda gelişim göstermesinin ardından insanların artık Türkiye’ye gitmeye başladığını ve kendisinin de 3 kez Türkiye’de anjiyo olduğunu ifade eden Küçük, Türkiye’de anjiyodaki gelişimde Kıbrıslı Türk bir doktor Prof. Dr. Derviş Oral’ın başı çekmesinin ise ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

“Şimdi artık İngiltere’den olduğu gibi Türkiye’den de ayağımızı çekeceğiz” diyen Küçük, Kıbrıslı Türk doktorların becerileri ve başlatılan gelişmelerin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Merkeze katkılarından dolayı Prof. Dr. Oral’a ve Kıbrılı Türk doktorlara teşekkür eden Küçük, doktorların büyük bir heyecanla bu işe sarıldıklarını ve bunun hizmetlerine de yansımakta olduğunu kaydetti.

“Sağlığa yapılan yatırımlar durmaz” diyen İrsen Küçük, yatırımlarda Türkiye Cuımhuriyeti’nin de büyük desteği olduğunu söyledi.

LEFKOŞA’YA YENİ HASTANE

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin artık yetersiz kalmakta olduğunu vurgulayan İrsen Küçük, Lefkoşa’ya yeni hastane yapılması için çalışmalara başlandığını söyledi.

Küçük, yeni hastanenin projesi için 2012 bütçesinde ödenek ayrıldığını ifade etti.

Gazimağusa’ya da yeni hastane yapıldığını hatırlatan Küçük, Maraş’a Sağlık Ocağı kurulduğunu İskele’de de bunun yapılacağını kaydetti.

KAŞİF

Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif de, hastanedeki İkinci Anjiyo merkezinin iki aydır faaliyette olduğunu ve açılışın bugüne kısmet olduğunu söyledi.

Cihaz alımının Türkiye’nin katkılarıyla yapıldığına dikkat çeken Kaşif, merkezin hayırlı olmasını diledi.

BEYİN ANJİYOSU

İkinci Anjiyo Merkezi cihazlarının bir özelliğinin de kalp yanında beyin anjiyosu yapabilmesi olduğunu belirten Ahmet Kaşif, “Girişimsel müdahale yapılabiliniyor” dedi.

Kaşif, geçen hafta merkezde direkt beyin açma işlemi yapılarak bir hayat kurtıldığını da anlattı.