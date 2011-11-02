Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İki yardım gemisi Gazze yolunda

Olası İsrail sabotajı için yolculukları gizli tutulan gemilerin Fethiye limanından yola çıktıkları....

İki yardım gemisi Gazze yolunda

Olası İsrail sabotajı için yolculukları gizli tutulan gemilerin Fethiye limanından yola çıktıkları....

02 Kasım 2011 Çarşamba 23:56
İki yardım gemisi Gazze yolunda
banner238

Olası İsrail sabotajı için yolculukları gizli tutulan gemilerin Fethiye limanından yola çıktıkları ve ilaç taşıdıkları belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İsrail'in 2010'un mayıs ayındaki Mavi Marmara baskınında 9 Türk vatandaşı ölmüştü.

Filistin Maan Haber Ajansı'na göre, 'Tahrir' adlı Kanada gemisi ile 'Saoirse' adlı İrlanda gemisi bugün Gazze'ye doğru yola çıktı. İlaç taşıyan filonun şu anda uluslararası sularda ilerlediği ve cuma günü Gazze'de olmasının beklendiği belirtildi. 5 ayrı ülkeden 27 aktivist ile 30 bin dolarlık ilaç taşıyan gemilerin Fethiye'den yola çıktıkları, daha önceki girişimlerin İsrail tarafından sabote edildiği için bu girişimin gizli tutulduğu kaydedildi. Haberin devamı ↓ reklam Hamas Sözcülerinden Fevzi Barhum, gemilerden haberdar olduğunu ancak ayrıntılı bir bilgiye sahip bulunmadığını belirtti.

"TÜRK VATANDAŞI YOK" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, iki geminin bayrağı, bandırası, kaptanı ve yolcularının tamamının yabancı olduğunu belirtti. Ünal, gemilerden birinin ABD, diğerinin Komor bandıralı, kaptanlarının ise Yunan olduğunu ifade ederek, başka bir yerden Türkiye'ye gelen 12'şer yolcu taşıyan iki yatın Türkiye'den usulüne uygun bildirim yaparak ayrıldığını kaydetti. Selçuk Ünal, ''Gemiler ayrılırken liman makamlarına rotalarının Rodos olduğu bildiriminde bulunmuşlar.

Her iki yatta da Türk vatandaşı bulunmamaktadır'' dedi. MAVİ MARMARA BASKINI İsrail, Mayıs 2010'da yola çıkan filoya müdahale etmiş, 9 Türk vatandaşını öldürmüştü. Bu seneki girişimler de sabotaj ve Yunanistan'ın izin vermemesi üzerine sonuçsuz kalmış, başka bir filoya da İsrail müdahale ederek Gazze'ye gitmesini önlemişti.

Son Güncelleme: 02.11.2011 23:56
Anahtar Kelimeler:
YardımİsrailFilistinMaviGazzeMarmara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim