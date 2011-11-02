İki yardım gemisi Gazze yolunda

Olası İsrail sabotajı için yolculukları gizli tutulan gemilerin Fethiye limanından yola çıktıkları ve ilaç taşıdıkları belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İsrail'in 2010'un mayıs ayındaki Mavi Marmara baskınında 9 Türk vatandaşı ölmüştü.

Filistin Maan Haber Ajansı'na göre, 'Tahrir' adlı Kanada gemisi ile 'Saoirse' adlı İrlanda gemisi bugün Gazze'ye doğru yola çıktı. İlaç taşıyan filonun şu anda uluslararası sularda ilerlediği ve cuma günü Gazze'de olmasının beklendiği belirtildi. 5 ayrı ülkeden 27 aktivist ile 30 bin dolarlık ilaç taşıyan gemilerin Fethiye'den yola çıktıkları, daha önceki girişimlerin İsrail tarafından sabote edildiği için bu girişimin gizli tutulduğu kaydedildi. Haberin devamı ↓ reklam Hamas Sözcülerinden Fevzi Barhum, gemilerden haberdar olduğunu ancak ayrıntılı bir bilgiye sahip bulunmadığını belirtti.

"TÜRK VATANDAŞI YOK" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, iki geminin bayrağı, bandırası, kaptanı ve yolcularının tamamının yabancı olduğunu belirtti. Ünal, gemilerden birinin ABD, diğerinin Komor bandıralı, kaptanlarının ise Yunan olduğunu ifade ederek, başka bir yerden Türkiye'ye gelen 12'şer yolcu taşıyan iki yatın Türkiye'den usulüne uygun bildirim yaparak ayrıldığını kaydetti. Selçuk Ünal, ''Gemiler ayrılırken liman makamlarına rotalarının Rodos olduğu bildiriminde bulunmuşlar.

Her iki yatta da Türk vatandaşı bulunmamaktadır'' dedi. MAVİ MARMARA BASKINI İsrail, Mayıs 2010'da yola çıkan filoya müdahale etmiş, 9 Türk vatandaşını öldürmüştü. Bu seneki girişimler de sabotaj ve Yunanistan'ın izin vermemesi üzerine sonuçsuz kalmış, başka bir filoya da İsrail müdahale ederek Gazze'ye gitmesini önlemişti.