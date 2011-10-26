İki yakaları bir araya gelmesin

MHP Lideri Devlet Bahçeli, deprem sonrasında sosyal medyadaki bazı yorumları, “Ayrımcılığı körükleyerek, ‘Ağlama sırası onlarda’ gibi lanetlenmesi gereken yaklaşımları büyük bir densizlik ve soysuzluk olarak görmekteyim” diye eleştirdi.

Çürük bina yapan müteahhitlere de “İki cihanda yakaları bir araya gelmesin” diyen Bahçeli, dünkü grup toplantısında şöyle konuştu: İnşaat mevzuatı yenilenmeli Van’ın elinden tutmak hepimizin en temel görevi ve milli vecibesidir. Hasar tespiti başta olmak üzere krizin sevk ve idaresi hızlı, sağlıklı olmalıdır. Yanlış şehirleşmenin, sağlıksız konut yapımının birçok soruna davetiye çıkardığı meydandadır. Özellikle İstanbul merkezli bir depremin vahim zararlara neden olabileceği bilinmektedir.

Vurdumduymazlıkla geçirilen her anın bedeli ağır olacaktır. İmar ve inşaat mevzuatı çağın şartlarına göre yeniden yorumlanmalı, depreme dayanıklı konutların inşası gecikmeksizin yapılmalıdır. Vatandaşlarımız ise ucuz ve kaçak malzemeyle yapılan konutlardan mutlaka uzak tutulmalı, emniyetli meskenleri tercih etmeliler. Rüsvalıktan kurtulamasınlar Bir diğer hadise ise Van’daki kamu binalarının daha çok hasar gördüğü gerçeğidir. Ahlaksızların arsızca malzemeden, işçilikten gasp ederek yaptıkları binalar maalesef hemen tahrip olmaktadır. Artık buna bir çözüm bulmak ve sahtekârların yakasına yapışmak gerekmektedir. Devletin malını deniz gibi görerek üzerine çullanan haysiyet fukarası sefil simalar, ne yazık ki yıkımın altyapısını da hazırlamışlardır.

Dileğim binaları hakkıyla yapmayarak kayıplara neden olanların, eksik malzeme kullananların, çalanların çırpanların iki cihanda da yakaları bir araya gelmesin ve inşallah rüsvalıktan da kurtulamasınlar. Peşmergeye haddi bildirilmeli İçte ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar, terörün belinin kırılması için vazgeçilmez bir gereklilik halini almıştır. Hükümetin terörle mücadelesinin başarıya ulaşması için desteğimiz tamdır. PKK’yı himaye eden, yönlendiren peşmerge yönetiminin de haddi mutlaka bildirilmelidir.

Üçlü mekanizmalar, karşılıklı istihbarat paylaşımı somut neticeye hizmet etmemiştir. Kırmızı çizgilerimiz Anayasaya bakışımızın temelinde etnik kimliklere davetiye çıkaracak bir yaklaşımın olmaması hayati bir rol oynamaktadır. Özellikle milli değerlerimiz üzerinden yapılacak her tartışmanın, arayışın ve gizli gündemin çok büyük sakıncalar doğuracağını ifade etmek isterim.

Gerçekle bağını koparmış istekler, bölücülüğe zemin ve meşruiyet sağlayacak çabalar, milli bünyeye yabancı doku nakilleri, demokrasi ve özgürlükle yalnızca sözde bağı ve bağlantısı olan teklifler anayasa hazırlığı sürecindeki itirazlarımızdan bazılarıdır. Biz anayasada kırmızı çizgilerimizden ayrılmayacağız.