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İki ülkeden yardım nasıl kabul edildi

Van depreminde enkaz altında kalanlar için sadece Türkiye değil, dünya seferber oldu..

İki ülkeden yardım nasıl kabul edildi

Van depreminde enkaz altında kalanlar için sadece Türkiye değil, dünya seferber oldu..

24 Ekim 2011 Pazartesi 12:30
İki ülkeden yardım nasıl kabul edildi
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Ankara'ya, daha depremin ilk saatlerinden itibaren yurtdışından yardım önerileri yağmaya başladı. İsrail, ABD, Almanya, Yunanistan, Polonya ilk arayan ülkelerdendi.

Hatta, Türkiye'nin diplomatik ilişkisi olmayan Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Sarkisyan bile, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e acil bir mesaj göndererek, yardım önerdi. Dışişleri Bakanlığı, ulaşan, istisnasız tüm yardım önerilerini "teşekkür ederek not etti", ancak "şu an için ihtiyaç olmadığını bildirdi.

Ancak buna rağmen, Van depremi için iki ülkeden, Azerbaycan ve Pakistan'dan destek geldi.

Peki neden ABD'sinden, İsrail'ine, Yunanistan'a kadar tüm ülkelerin yardım teklifleri an itibarıyla geri çevrilirken, Pakistan ve Azerbaycan "istisna" oldu.

Bunu Dışişleri yetkililerine sordum.

Yanıt ilginçti: "Pakistan ve Azerbaycan, hiç sormadan gönderdiler yardımları. Bize yardımın hazır olduğu ve yola çıktığı bildirildi. Yola çıkan yardımı almamak olmazdı..."

Son Güncelleme: 24.10.2011 12:30
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDepremYardımPakistanVanAzerbaycan
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