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İki süper güçten tehlikeli hamleler: ABD gemilerinden Çin’e gözdağı!

ABD'nin iki savaş gemisi'nin Güney Çin  Denizi’nde Pekin’e gözdağı verdiği bildirildi.

İki süper güçten tehlikeli hamleler: ABD gemilerinden Çin’e gözdağı!

ABD'nin iki savaş gemisi'nin Güney Çin  Denizi’nde Pekin’e gözdağı verdiği bildirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:25
İki süper güçten tehlikeli hamleler: ABD gemilerinden Çin’e gözdağı!

İki süper güçten tehlikeli hamleler: ABD gemilerinden Çin’e gözdağı!

ABD'nin iki savaş gemisi'nin Güney Çin  Denizi’nde Pekin’e gözdağı verdiği bildirildi.

Reuters haber ajansının özel son dakika haberine göre, tartışmalı Güney Çin Denizi yakınlarında iki ABD gemisi görüldü.

Güdümlü roket yok edicisi Higgins ve güdümlü roket kruvazörü Antietam, Paracel Adaları’na 12 deniz mili kadar yaklaştı.

Yeni paylaşılan uydu fotoğrafları, Çin’in bu adalarda yeni silah sistemlerini kurduğunu ortaya koyuyor.

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Uzmanlar, burada yapılan manevraların Çin’e gözdağı anlamına geldiğini belirtiyor.

"Batı Pasifik ve Güney Çin Denizi ’ndeki savaşa hazırlık"

İki hafta önce ilk yerli uçak gemisini test eden Çin, geçen hafta da stratejik bombardıman uçaklarını tartışmalı Güney Çin Denizi’nde kullanmıştı. Aralarında H-6K’nın da bulunduğu bombardıman uçaklarının iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı belirtilmişti. Tatbikatın “Batı Pasifik ve Güney Çin Denizi’ndeki savaşa hazırlık” olarak görülmesi gerektiği de Pekin ’den gelen açıklamada yer almıştı.

Pentagon Sözcüsü Christopher Logan, bu tarz eylemlerin gerginliği artırarak, bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade etmişti.

Tartışmalı Güney Çin Denizi’nde Pekin’in yanı sıra Vietnam Filipinler, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia ediyor.

ABD de bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndererek, stratejisinin merkezineOrtadoğu yerine Asya-Pasifik’i alıyor.

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