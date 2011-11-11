İKİ MUHABİR HALEN ENKAZ ALTINDA

DOĞAN Haber Ajansı’nın göz bebeği Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir. İki gündür, onlarca kişi gibi enkaz altından kurtarılmayı bekliyor.

DHA yöneticileri, yakınları, meslektaşları gözlerini kırpmadan enkaz başında umutla onları bekliyor. Dualarımız, Sebahattin ve Cem’in bir an önce sağ salim kurtulmaları için.Deprem bölgesinde görev yapan DHA ekibinden, Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz ve Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, diğer meslektaşları ve kurtarma görevlileri gibi, konakladıkları Bayram Oteli’nin önceki akşamki depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. İki gündür, çeşitli illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin sürdürdükleri insan üstü çabaya karşın onlara henüz onlara ulaşamadı.

Tüm teknolojik olanakları kullanan, enkazda oteldeki çok sayıda yatak bulunması nedeniyle karşılarına çıkan demirleri keserek adım adım ilerleyen kurtarma ekipleri, dün öğleden sonra Sebahattin ve Cem’in kaldığı binanın üçüncü katındaki odayı buldu ve umutla bu bölüme girdi. Toz toprak içindeki odada, Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in kameraları ve fotoğraf makineleriyle, basın kartları, çantalarıyla ve elbiselerini buldu.

Bu bölümde görülmeyen Yılmaz ve Emir’in, deprem anında odada olmadıkları, koridorda veya lobide bulanabilecekleri değerlendirilerek, ekipler o tarafa yöneldi.

Bu sabah, arkadaşlarımızın enkaz altında bulunduğu süre 36 saati geçti. Ancak gece boyu sürdürülen çalışmalara rağmen onlara yine ulaşılamadı.

DHA yöneticileri, meslektaşları ile Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in aileleri, DHA yöneticileri, mesai arkadaşları ve meslektaşlarının enkaz başında umutla bekleyişi sürüyor.

SON ANA KADAR HABER GEÇTİLER

DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, çarşamba günü deprem bölgesinde bakanların temaslarını ve diğer gelişmeleri izleyip haberlerini geçti. Saat 20.30 sıralarında günün son haber ve görüntülerini DHA merkezine geçmek için diğer basın mensuplarının ve bölgeye yardıma gelen ekiplerin de kaldığı Bayram Oteli’ne gitti.

Yılmaz ve Emir, otelin lobisinde cihazlarını kurdu, haber ve görüntüleri merkeze ulaştırıp teyit aldı. Dışarıya yemeğe gitmeden önce cihazlarını üçüncü kattaki odalarına bırakmak için yukarı çıkmak için lobiden ayrılan Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir, o sırada depreme yakalandı. Birkaç saniye içinde çöken koca otelin enkazı altında kalan Yılmaz ve Emir’in, koridor ya da lobi bölümünde oldukları sanılıyor.

SEBAHATTİN YILMAZ KİMDİR?

DOĞAN Haber Ajansı Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz, 20 Mayıs 1959’da Erzurum’da doğdu. Erzurum Lisesi’ni bitirdikten sonra 1980 yılında yerel Aziziye Postası gazetesinde mesleğe başladı. 1991 yılında Hürriyet Haber Ajansı Erzurum Bürosu’nda görev alan Sebahattin Yılmaz, 1993’te Van Bürosu’nda geçti. Sebahattin Yılmaz, meslek yaşamında hem Hürriyet Haber Ajansı, hem de ardından Doğan Haber Ajansı muhabiri olarak bir çok başarıya imza attı. 29 Aralık 1994 tarihinde Van’da Edremit yakınlarında düşen ve 56 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına karda bata çıka kaza yerine ulaşan ilk gazeteci oldu. Bir yandan kazanın dehşetini görüntüleyen Sebahattin Yılmaz, bir yandan da yaralılara yardım etmesiyle büyük takdir topladı. Meslek yaşamında bir çok ödül alan Sebahattin Yılmaz, iyi bir gazeteci olmanın yanında iyi bir eş, iyi bir baba. Gönül Yılmaz ile 21 yıllık evli olan Sebahattin Yılmaz’ın oğlu 20 yaşındaki Alperen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü’nde, kızı 17 yaşındaki Egem Van Anadolu Lisesi son sınıfta okuyor.

CEM EMİR KİMDİR?

DOĞAN Haber Ajansı Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, 1985 yılında Tunceli’de dünyaya geldi. Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü. Mesleğe 17 yaşında Evrensel gazetesinde başladı, arından ANKA Ajansı’nda çalıştı. Meslektaşları arasında kısa sürede kendini sevdiren ve başarılarıyla dikkatleri çeken Cem Emir, yaklaşık 2 yıldır DHA Diyarbakır Bürosu’nda görev yapıyor. DHA bünyesinde Türkiye çapında ses getiren haberlere de imza atan Cem Emir’in bir çok başarılı haberinin yanı sıra, Siirt’te küçük yaştaki bir kıza yapılan cinsel istismar haberi birçok gazetenin manşetinde yer aldı ve Türkiye günlerce Siirt’teki bu olayı konuştu.