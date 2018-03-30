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İki gün içinde Dünya’ya düşüyor…

Çin'in kontrolden çıkan uzay aracı Tiangong-1'in bu hafta sonu Dünya'ya düşmesi bekleniyor. 10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı, bu uzay aracını daha önce Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı araçlardan biraz daha büyük yapıyor.

İki gün içinde Dünya’ya düşüyor…

Çin'in kontrolden çıkan uzay aracı Tiangong-1'in bu hafta sonu Dünya'ya düşmesi bekleniyor. 10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı, bu uzay aracını daha önce Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı araçlardan biraz daha büyük yapıyor.

30 Mart 2018 Cuma 08:49
İki gün içinde Dünya’ya düşüyor…
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Ancak, her ne kadar bu “geri dönüş” merakla ve kısmi bir endişe ile beklense de uzmanlar, Tiangong’un nüfus yoğun bir yere düşme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.

İngiltere Uzay Ajansı’nın baş mühendisi olan Richard Crowther, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Modülün büyük kısmı yeniden atmosfere giriş sırasında oluşan ısıda yanacaktır. Kalan parçaların ise denize düşme ihtimali oldukça yüksek” diyor.

-Kesin atmosfere geri giriş zamanı ve noktası sonra belli olacak

-Uzay aracının büyük bölümü yeniden giriş sırasında yanacak

-Yörüngesel rotası, parçalarının düşebileceği alanı da sınırlıyor

-Hesaplara göre, yeryüzüne ancak yüzde 20 ila 40’ı ulaşacak ki bu da 1.5 ila 3.5 tonluk bir enkaz demek

-Büyük olasılıkla denize düşecek

-Enkaz yüzlerce kilometrelik bir alana yayılabilir

-Büyüklük açısından, Tiangong, yeryüzüne kontrolsüz şekilde geri dönecek olan 50. büyük cisim

Çin’in 2011’de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013’te görev süresini tamamlamıştı.

Çin yönetimi uzay istasyonunun kontrolden çıktığını 2016’da Birleşmiş Milletler’e bildirmişti.

Tiangong-1’in, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında, 43 derece Güney ve 43 derece Kuzey enlemleri arasına düşeceği tahmin ediliyor.

Uzay istasyonunun büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması beklense de bazı parçaların yeryüzüne düşebileceği belirtiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın liderliğinde 13 uzay ajansı Tiangong’ı takibe alarak, olasılıklar üzerine modellemeler yapıyor.

Ajanslararası Uzay Enkaz Koordinasyon Komitesi (IADC) isimli kolektif, Tiangong’un atmosfere yeniden giriş zamanını ve yerini tahmin etmeye çalışıyor.

Bir açıklamanın ise yeniden girişe ancak bir saat kala yapılabileceği ifade ediliyor.

Her ne kadar olası yeniden giriş bölgesinde 5.2 milyar insan yaşıyor olsa da, aynı zamanda bu alanın büyük bir kısmını okyanuslar oluşturuyor. Bu nedenle yeryüzüne ulaşabilecek olan enkaz parçalarının da denize düşmesi büyük olasılık.

Uzay aracının atmosfere yeniden giriş sırasındaki ısıyı kaldırabilecek parçaları arasında tankları bulunuyor. Bu cisimler aracın iç kısımlarında yer alıyor ve bu nedenle inişte koruma altında oluyor.

Tiangong her ne kadar büyük olsa da kesinlikle yeryüzüne tehdit yaratan en büyük uzay aracı değil.

1979 yılında NASA’nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girdi. Bazı parçaları Avustarlya’nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.

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