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26 Eylül 2017 Salı 07:13

Ikby Referandumu

Birleşmiş Milletler (BM), Irak Kürt Bögesel Yönetimi'nin (IKBY) tüm tepkilere rağmen bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyduğunu bildirdi.

Ikby Referandumu
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BM: “REFERANDUMUN, BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA POTANSİYELİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

BM, 26 Eylül 17 : Birleşmiş Milletler (BM), Irak Kürt Bögesel Yönetimi'nin (IKBY) tüm tepkilere rağmen bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Irak'ın eğemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duyduğunu söyledi.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında öne çıkan bütün sorunların "diyalog ve uzlaşı" yoluyla çözülmesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Dujarric, "Genel Sekreter, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

(AA/RU/FEZ)

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