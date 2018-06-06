Ikby Hükümet Sözcüsünden Pkk Açıklaması





“IRAK\'TAKİ VARLIĞI BÖLGEYE ZARAR VERİYOR”Erbil, 6 Haziran 18 : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığı nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK’nın varlığı nedeniyle 300’den fazla köye hizmet götürülemiyor." dedi.Dizayi, Erbil\'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonuna ilişkin, "PKK’nın varlığı sınır bölgelerinin istikrarsızlığına sebep olmaktadır. PKK’nın bölgede etkinlik göstermesi nedeniyle 300’den fazla köye hizmet götürülemiyor." diye konuştu.Örgütün bölgedeki eylemlerinin TSK’nin Irak topraklarında operasyon yapmasına yol açtığını ifade eden Dizayi, bu nedenle IKBY hükümeti olarak sınır bölgelerinin tekrar istikrara kavuşması için çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduklarını söyledi. Dizayi, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde dün Haşdi Şabi ile PKK’ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları arasında çıkan çatışmayı hatırlatarak, "Sincar’da faaliyet gösteren her türlü milis güce karşıyız ve bunları kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.İran’ın Küçük Zap Suyu\'nu kısmen kesmesi sonucu Irak’ın Süleymaniye vilayetindeki Kaladze ilçesinde meydana gelen su sorununa ilişkin de açıklamada bulunan Dizayi, "İran’ın Irak’la yaptığı su anlaşmalarını dikkate alarak bunlara uymasını istiyoruz. Uluslararası yasalar çerçevesindeki anlaşmaların da yerine getirilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.(AA/RÇ/HÖ)