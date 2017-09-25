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25 Eylül 2017 Pazartesi 07:06

Ikby'deki Tartışmalı Referandum Başladı

Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu için oy verme işlemi başladı.

Ikby'deki Tartışmalı Referandum Başladı
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IRAK FEDERAL MAHKEMESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU İLAN ETTİĞİ IKYB'NİN REFERANDUMUNDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

REFERANDUMU TÜRKLER VE ARAPLAR BOYKOT EDİYOR

Erbil, 25 Eylül 17 : Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu için oy verme işlemi başladı.

IKBY'nin tek taraflı aldığı, Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.

Referandum, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapılıyor.

7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun verilerinde, tartışmalı bölgeler dahil referanduma katılması beklenen seçmen sayısı yaklaşık 5 milyon 200 bin olduğu belirtiyor.

Erbil: 1 milyon 200 bin,
Süleymaniye: 1 milyon 280 bin,
Kerkük: 750 bin,
Duhok: 800 bin,
Musul Ovası: 750 bin
Diğer yerler: 420 bin.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğunu ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek, kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.

(AA/ÖZ/HA)

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