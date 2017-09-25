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25 Eylül 2017 Pazartesi 16:00

Ikby'deki Tartışmalı Referandum

Irak'taki merkezi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Ikby'deki Tartışmalı Referandum
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MERKEZİ HÜKÜMET, IKBY VE BAZI KÜRT YETKİLİLERİN PETROL GELİRLERİNİN YER ALDIĞI BANKA HESAPLARINI TAKİBE ALMA TALİMATI VERDİ

Bağdat,  25 Eylül 17 (.): Irak'taki merkezi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Merkezi hükümet, yargı ve denetim organlarına IKBY ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin yer aldığı banka hesaplarını takibe alma talimatı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda görev yapacak bakanlığa bağlı memurların belirlendiği belirtildi.

Merkezi yönetim, IKBY'nin tüm sınır kapılarını Bağdat'a teslim etmesini istemişti.

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim Zamili de meclisin Kerkük'teki petrol kuyularının merkezi yönetime teslim edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

(AA/GUR)

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