Ikby'deki Tartışmalı Referandum

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim Zamili de meclisin Kerkük'teki petrol kuyularının merkezi yönetime teslim edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda görev yapacak bakanlığa bağlı memurların belirlendiği belirtildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Merkezi hükümet, yargı ve denetim organlarına IKBY ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin yer aldığı banka hesaplarını takibe alma talimatı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat, 25 Eylül 17 (.): Irak'taki merkezi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Irak'taki merkezi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.