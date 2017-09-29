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29 Eylül 2017 Cuma 07:03

Ikby'deki Gayrimeşru Referandum

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil ve Bağdat arasındaki tansiyonu düşürmek için yardım edebileceklerini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandum hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

Ikby'deki Gayrimeşru Referandum
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAUERT: "EĞER İSTENİRSE, ABD İKİ TARAF ARASINDA KONUŞMA SAĞLANMASINA YARDIMCI OLMAYI İSTER”

Washington, 29 Eylül 17 : ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil ve Bağdat arasındaki tansiyonu düşürmek için yardım edebileceklerini bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandum hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

"Başından beri bu referanduma karşı olduğumuz konusunda çok açık olduk, çünkü bunun istikrarsızlık sağlayacağını düşündük." ifadesini kullanan Nauert, "Bunların yanı sıra ise gerginliğin artması noktasında ise dikkatli olmak istiyorum." diye konuştu.

Heather Nauert, "Gerek Erbil'le gerekse Bağdat'la çok sayıda görüşmelerimiz oldu. Son birkaç güç içerisinde Bakan, iki taraftan da mevkidaşlarıyla görüştü. Eğer istenirse, ABD iki taraf arasında konuşma sağlanmasına yardımcı olmayı ister. Fakat bu konuda net olmak istiyorum, sadece istenirse. Eğer herhangi bir yardımımız istenirse." dedi.

(AA/ÖZ/HA)

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