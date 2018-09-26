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Ikby Başbakanı Barzani\'den Seçim Çağrısı

Erbil, 26 Eylül 18 : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bölge sakinlerine 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

Ikby Başbakanı Barzani\'den Seçim Çağrısı

Erbil, 26 Eylül 18 : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bölge sakinlerine 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerine katılma çağrısı yaptı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:15
Ikby Başbakanı Barzani\'den Seçim Çağrısı
Erbil, 26 Eylül 18 : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bölge sakinlerine 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerine katılma çağrısı yaptı.
Barzani, Erbil\'de 14 kilometre uzunluğundaki "150 metre çevre yolu" projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, IKBY halkından seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi. 
Tüm vatandaşların sakin bir ortamda sandık başına gitmelerini talep eden Barzani, "Vatandaşlardan 4 yıllık meclis döneminde temsilcilerini seçmek için sandık başına gitmelerini istiyorum." dedi.
Barzani, seçimin bölgenin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulunarak, "Gelecek dönem vatandaşlara daha iyi hizmet sunup, bölgenin istikrar ve ekonomisi konusunda daha çok mesafe katedeceğiz. Kötü günler geride kaldı. Tüm tarafların katkısıyla yarınlar bugünden daha iyi olacak." diye konuştu.
Barzani, projenin önemine değinerek, ilk etabına 143 milyon dolar bütçe ayrıldığını belirterek, "150 metre çevre yolu, IKBY\'nin ortasına düşen uluslararası ticaret güzergahı. Bu proje, komşumuz Türkiye ve Suriye ile ticaret akışı konusunda katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.
(AA/RÇ/HÖ)

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