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IKBY'de “bölgesel başkanlık“ askıya alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, "bölgesel başkanlık" yasasının askıya alınmasını oy çokluğuyla kabul etti.

IKBY'de “bölgesel başkanlık“ askıya alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, "bölgesel başkanlık" yasasının askıya alınmasını oy çokluğuyla kabul etti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:21
IKBY'de “bölgesel başkanlık“ askıya alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, "bölgesel başkanlık" yasasının askıya alınmasını oy çokluğuyla kabul etti.

AA muhabirinin meclisten elde ettiği bilgilere göre meclis, bölgesel başkanlığın bilinmeyen bir tarihe kadar askıya alınmasını öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Meclisin kabul ettiği yasaya göre, 30 Eylül tarihinde başkanlık değil sadece milletvekili seçimleri yapılacak.

Aynı zamanda yasada, milletvekili seçimlerinden sonra oluşturulacak 5'inci meclis dönemi ilk oturumunda anayasayı göz önünde bulundurarak bölgesel başkanlığın ne olacağı hakkında nihai kararı verecek.

IKBY'nin iki vilayeti Erbil ve Duhok'ta güçlü olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri Mesut Barzani, son IKBY Başkanı olarak Kasım 2017 tarihine kadar yaklaşık 12 yıl boyunca bu görevi yürütmüştü.

Barzani'nin görevinden istifa etmesinin ardından, yetkileri başbakan, meclis ve adalet komisyonuna devredilmişti.

 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 20:48
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