İİT'den İslamofobi Raporu: “gerçek bir sorun!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslamofobi'nin Batı, Asya ve Avustralya'da önceki yıla oranla gerilemesine rağmen devam ettiğini ve yansımalarının Müslümanlar için gerçek bir sorun oluşturduğunu bildirdi.



İİT Genel Sekreterliği'ne bağlı İslamofobi Gözlemevi tarafından hazırlanan yıllık raporda, İslamofobi'de önceki yılın aynı dönemine göre Temmuz 2017-Nisan 2018 tarihlerinde düşüş yaşandığı kaydedildi.



İslamofobi'nin Batı, Asya ve Avustralya'da gerilediğine işaret edilen raporda, İİT'nin New York, Brüksel ve Cenevre ofisleri ile Paris'te UNESCO bünyesindeki temsilci ofisi aracılığıyla alınan bilgiler neticesinde bu tahlile ulaşıldığı ifade edildi.



Söz konusu ofislerin, Müslümanlara yönelik ihlalleri ve Batı ülkelerinin çeşitli politikalarını tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.



İslamofobi'nin gerilemesine rağmen devam ettiği ve yansımalarının Müslümanlar için gerçek bir sorun oluşturduğu ifade edilirken, özellikle Batı ülkeleri ile Çin, Myanmar ve Avustralya'da yaşayan Müslümanlar için bunun ciddi sorun teşkil ettiği vurgulandı.



Raporda, söz konusu süre zarfında Avrupa, ABD, Hindistan ve Güney Kore'de Müslümanlara yönelik 40 hakaret, 21 cami saldırısı, 4 İslam karşıtı propaganda, 3 önde gelen dini isimlere hakaret, 5 tesettürlü ya da peçeli bayanlara yönelik taciz, 7 aşağılama vakası kaydedildiği aktarıldı.



Bunların sadece medyaya yansıyan rakamlar olduğu ve gerçeklerden çok daha azı yansıttığı vurgulanırken bu raporun, 5 Mayıs'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenecek 45. İİT Dışişleri Bakanları toplantısında sunulacağı belirtildi.



Temmuz 2017'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen 44. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, İslamofobi Gözlemevi tarafından hazırlanan 2016 raporuna dayanılarak, dünya genelinde İslamofobi eğiliminde artış olduğu uyarısında bulunulmuştu.

