Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.064
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5854
EURO
4.9081
Yeniboğaziçi'nde büyük trafik kazası meydana geldi!
Son Dakika
Yeniboğaziçi'nde büyük kaza!
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

İİT'den İslamofobi Raporu: “gerçek bir sorun!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslamofobi'nin Batı, Asya ve Avustralya'da önceki yıla oranla gerilemesine rağmen devam ettiğini ve yansımalarının Müslümanlar için gerçek bir sorun oluşturduğunu bildirdi.

İİT'den İslamofobi Raporu: “gerçek bir sorun!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslamofobi'nin Batı, Asya ve Avustralya'da önceki yıla oranla gerilemesine rağmen devam ettiğini ve yansımalarının Müslümanlar için gerçek bir sorun oluşturduğunu bildirdi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:08
İİT'den İslamofobi Raporu: “gerçek bir sorun!

 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslamofobi'nin Batı, Asya ve Avustralya'da önceki yıla oranla gerilemesine rağmen devam ettiğini ve yansımalarının Müslümanlar için gerçek bir sorun oluşturduğunu bildirdi.

İİT Genel Sekreterliği'ne bağlı İslamofobi Gözlemevi tarafından hazırlanan yıllık raporda, İslamofobi'de önceki yılın aynı dönemine göre Temmuz 2017-Nisan 2018 tarihlerinde düşüş yaşandığı kaydedildi.

İslamofobi'nin Batı, Asya ve Avustralya'da gerilediğine işaret edilen raporda, İİT'nin New York, Brüksel ve Cenevre ofisleri ile Paris'te UNESCO bünyesindeki temsilci ofisi aracılığıyla alınan bilgiler neticesinde bu tahlile ulaşıldığı ifade edildi. 

Söz konusu ofislerin, Müslümanlara yönelik ihlalleri ve Batı ülkelerinin çeşitli politikalarını tespit etmeye çalıştığı aktarıldı. 

İslamofobi'nin gerilemesine rağmen devam ettiği ve yansımalarının Müslümanlar için gerçek bir sorun oluşturduğu ifade edilirken, özellikle Batı ülkeleri ile Çin, Myanmar ve Avustralya'da yaşayan Müslümanlar için bunun ciddi sorun teşkil ettiği vurgulandı. 

Raporda, söz konusu süre zarfında Avrupa, ABD, Hindistan ve Güney Kore'de Müslümanlara yönelik 40 hakaret, 21 cami saldırısı, 4 İslam karşıtı propaganda, 3 önde gelen dini isimlere hakaret, 5 tesettürlü ya da peçeli bayanlara yönelik taciz, 7 aşağılama vakası kaydedildiği aktarıldı.

Bunların sadece medyaya yansıyan rakamlar olduğu ve gerçeklerden çok daha azı yansıttığı vurgulanırken bu raporun, 5 Mayıs'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenecek 45. İİT Dışişleri Bakanları toplantısında sunulacağı belirtildi.

Temmuz 2017'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen 44. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, İslamofobi Gözlemevi tarafından hazırlanan 2016 raporuna dayanılarak, dünya genelinde İslamofobi eğiliminde artış olduğu uyarısında bulunulmuştu.
 

Son Güncelleme: 01.05.2018 21:32
Anahtar Kelimeler:
İslamBirliğiTeşkilatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 7 milyon kişi, bu yüzden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 7 milyon kişi, bu yüzden ölüyor
Johnson İran’a Yüklendi...
Johnson İran’a Yüklendi...
Filistin Cephesinde Çatlak...
Filistin Cephesinde Çatlak...
Afrika'nın En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Etiyopya
Afrika'nın En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Etiyopya
Genç kadın sokak ortasında tacize uğradı!
Genç kadın sokak ortasında tacize uğradı!
Bebeğin babası uykudayken hayatını kaybetti
Bebeğin babası uykudayken hayatını kaybetti
Güney Kore'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 11 Yaralı!
Güney Kore'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 11 Yaralı!
Yunanistan'da 1 Mayıs Kutlamaları Olaylı Geçti!
Yunanistan'da 1 Mayıs Kutlamaları Olaylı Geçti!
İsrail'i “Yahudi Devleti“ Olarak Tanıyan Yasa Tasarısı İlk Oylamadan Geçti!
İsrail'i “Yahudi Devleti“ Olarak Tanıyan Yasa Tasarısı İlk Oylamadan Geçti!
“Mossad İran'a Ait Belgeleri Ocak Ayında Ele Geçirdi”
“Mossad İran'a Ait Belgeleri Ocak Ayında Ele Geçirdi”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim