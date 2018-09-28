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İİT'den BM'ye Arakanlı Müslümanlar İçin “Somut Adım“ Çağrısı

İİT'den BM'ye Arakanlı Müslümanlar İçin “Somut Adım“ Çağrısı

28 Eylül 2018 Cuma 06:56
İİT'den BM'ye Arakanlı Müslümanlar İçin “Somut Adım“ Çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) maruz kaldıkları zulüm nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönmelerini kolaylaştırmak için somut adım atılmasını istedi. 

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre ABD'nin New York kentinde BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında teşkilat tarafından "Arakanlı Müslümanların zor durumlarının" ele alındığı bir toplantı düzenlendi. 

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve BM Myanmar Özel Temsilcisi ChristineSchranerBurgener'in de bulunduğu bazı yetkililerin katıldığı toplantıya İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin başkanlık etti.

"BMGK'nın Arakanlı Müslümanların vatanlarına sürdürülebilir geri dönüşünü kolaylaştırmak için somut adımlar atmasının gerektiği" vurgulanan toplantıda, katılımcılar İİT Genel Sekreteri'nden Arakan halkının karşılaştığı krizleri görüşmek için Myanmar'ı ziyaret etmek üzere üst düzey bir delegasyon kurmasını istedi. 

Myanmar hükümetine ise bu ziyareti kolaylaştırmak adına heyeti karşılama çağrısı yapıldı.

Konuşmasında, geçen sene Bangladeş-Myanmar sınırındaki Cox'sBazar mülteci kampını ziyaret ettiğini hatırlatan Useymin, kampta şiddet ve kötü muamele nedeniyle yurtlarından kaçanlar ile yaptığı birebir görüşmelerde söz konusu kişilerin kendisine "güvenli olduğunu hissettikleri zaman evlerine dönmek istediklerini" söylediğini aktardı.

Useymin ayrıca Myanmar makamlarına "mültecilerin sürdürülebilir, güvenli ve onurlu bir şekilde gönüllü dönüşlerini sağlamak için uygun şartların hazırlanması yönünde adımlar atmaya" çağırdı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor

ARAKAN SORUNU

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve radikal Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Son Güncelleme: 28.09.2018 10:57
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