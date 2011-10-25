Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Mühendislik Kulübü, sanayi ve özel sektör işbirliğiyle “iş ve staj imkanları yaratmak, öğrencilerin çeşitli alanlarda isdihdamını temin etmek” amacıyla

III. Bilişim Teknolojileri Konferansı düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre konferansta, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan bilişim sektörünün öncü firmalarından uzman konuklar katılımcılara, sistem ve ağ çözümleri, iletişim

teknolojileri, proje yönetimi, mobil yazılımlar ve uygulamalar, sosyal ağlarda kişisel bilgilerin korunması, sanallaştırma, bulut bilişim, bankacılık ve bilişim teknolojilerinde kariyer konusunda sunumlar

yapacak.

Konuyla ilgili Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu hızla değişen Bilişim Teknolojileri alanında KKTC, TC ve dünyadaki son gelişmeleri aktarmak ve öğrencilerin kariyer planlanması

bakımından konferansın büyük önemi olduğunu vurguladı.

Mühendislik Kulübü Başkanı Hafzullah İş ise, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz etkinliğimizin temel amacı kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğini artırmaktır. İnsan faktörünün önem kazandığı

günümüzde, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bireyleri işin uzmanlarıyla biraraya getirmek, bilgi paylaşım sürecini hızlandırmak ve bunu Kuzey Kıbrıs’ta bir Cebit Fuarı seviyesine taşımak en büyük

arzumuzdur” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversitelerde ilgili bölümlerde eğitim alan öğrencilerin katılımı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda yapılacak olan k, Akçaba Communications, Aerian

Solutions, Credit West Bank, Innovia Technology, Comtech Technology, Digiguard Security Systems, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilişim Derneği, Ticaret Odası ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den uzman

konukların sunumlarının yer aldığı on oturum ve panellerden oluşacak.