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II. Afrika kıtası Müslüman ülke ve toplulukları dini liderler zirvesi başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Topluluklar

II. Afrika kıtası Müslüman ülke ve toplulukları dini liderler zirvesi başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Topluluklar

21 Kasım 2011 Pazartesi 12:42
II. Afrika kıtası Müslüman ülke ve toplulukları dini liderler zirvesi başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi'' başladı.

21 Kasım 2011, Pazartesi 11:35 Metni Kopyala Yazdır İstanbul, 21 Kasım 11 (T.A.K.) Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi'' başladı.

Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu'ndaki açılış programı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişiyle başladı. Açılışta, Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camisi imam hatibi İshak Danış tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Zirveye, 46 Afrika ülkesinden 125 temsilci katılıyor.

Son Güncelleme: 21.11.2011 12:42
Anahtar Kelimeler:
MÜSLÜMANAfrikaZirveKonferansDiyanet
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