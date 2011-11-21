Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi'' başladı.
21 Kasım 2011, Pazartesi 11:35 Metni Kopyala Yazdır İstanbul, 21 Kasım 11 (T.A.K.) Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi'' başladı.
Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu'ndaki açılış programı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişiyle başladı. Açılışta, Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camisi imam hatibi İshak Danış tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Zirveye, 46 Afrika ülkesinden 125 temsilci katılıyor.