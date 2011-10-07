Başbakan İrsen Küçük, hükümet olarak halkın layık olduğu şartlarlarda yaşayabilmesi ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu refah koşullarına sahip olması yönünde her türlü çabayı ortaya koymakta

olduklarına işaret ederek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren destek belirttiğimiz ve ilerlemesi için her türlü imkânı yarattığımız AB uyum çalışmaları da bunun en önemli göstergesidir. Öncelikli

gördüğümüz alanlarda mevzuatımızın ve idari yapılanmamızın güçlenmesine katkı koyan AB uyum çalışmaları, diğer reform çalışmalarında olduğu gibi partiler üstü bir anlayışla ve zümresel değil

toplumsal fayda gözetilerek yürütülmektedir” dedi.

Başbakan İrsen Küçük, bugün öğleden sonra Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, “II: AB Uyum Paketi ve Kamu Reformu Çalışmaları” hakkında bilgiler verdi.

Başbakan Küçük, AB uyum çalışmalarının, diğer reform çalışmalarında olduğu gibi partiler üstü bir anlayışla ve zümresel değil toplumsal fayda gözetilerek yürütülmekte olduğunu vurguladı.