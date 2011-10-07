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II: AB Uyum Paketi ve Kamu Reformu Çalışmaları.

İrsen Küçük, bugün öğleden sonra Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısındaydı.

II: AB Uyum Paketi ve Kamu Reformu Çalışmaları.

İrsen Küçük, bugün öğleden sonra Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısındaydı.

07 Ekim 2011 Cuma 18:18
II: AB Uyum Paketi ve Kamu Reformu Çalışmaları.
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Başbakan İrsen Küçük, hükümet olarak halkın layık olduğu şartlarlarda yaşayabilmesi ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu refah koşullarına sahip olması yönünde her türlü çabayı ortaya koymakta

olduklarına işaret ederek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren destek belirttiğimiz ve ilerlemesi için her türlü imkânı yarattığımız AB uyum çalışmaları da bunun en önemli göstergesidir. Öncelikli

gördüğümüz alanlarda mevzuatımızın ve idari yapılanmamızın güçlenmesine katkı koyan AB uyum çalışmaları, diğer reform çalışmalarında olduğu gibi partiler üstü bir anlayışla ve zümresel değil

toplumsal fayda gözetilerek yürütülmektedir” dedi.

Başbakan İrsen Küçük,  bugün öğleden sonra Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda  düzenlediği basın toplantısında, “II: AB Uyum Paketi ve Kamu Reformu Çalışmaları” hakkında bilgiler verdi.

Başbakan Küçük, AB uyum çalışmalarının, diğer reform çalışmalarında olduğu gibi partiler üstü bir anlayışla ve zümresel değil toplumsal fayda gözetilerek yürütülmekte olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 07.10.2011 18:18
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANIrsen KüçükReformKalkınma Bankası
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