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İğrenç olay! 13 yaşındaki öğrencisiyle...

Amerika'nın Arizona eyaletinde 27 yaşındaki evli kadın, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

İğrenç olay! 13 yaşındaki öğrencisiyle...

Amerika'nın Arizona eyaletinde 27 yaşındaki evli kadın, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

24 Mart 2018 Cumartesi 13:15
İğrenç olay! 13 yaşındaki öğrencisiyle...
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ABD’de 27 yaşındaki evli kadın 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Amerika'nın Arizona eyaletinde 27 yaşındaki evli kadın, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklanırken, ilişkiyi 'Whatsapp' konuşmalarının ortaya çıkardığı öğrenildi.

Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını gördü. Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonlarında bulunan ve oğullarının telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktı. İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.

Mahkemeye çıkarılan öğretmenin tutuklandığını haberini okul yönetimi tüm öğrencilerin velilerine mesaj yolu ile iletti.

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