Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 14:15

İğrenç İtiraf: Evli Ve Çocuklu Anne Küçük Çocuklarla Seks Yapmış!

İğrenç İtiraf: Evli Ve Çocuklu Anne Küçük Çocuklarla Seks Yapmış!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ: 7 ÇOCUKLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ

Daily Mail'de yer alan habere göre, çok sayıda öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden İngiliz anne Amanda Tompkins, hakim karşısına çıkmasına haftalar kala, kendisine yöneltilen 10 ayrı cinsel ve

fiziksel taciz suçlamasını kabul etti ve yaşları 16'nın altında olan yedi çocukla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Birlikte olduğunu öğrencilerin reşit olmadığını bildiğini söyleyen ve cezaevinde tutulan Tompkins'in yargılandığı dava sürüyor. Tompkins'in uzun süreli hapis cezası alması bekleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Retinada Miyopiye Yol Açan Hücre Bulundu Retinada Miyopiye Yol Açan Hücre Bulundu
Pakistan, Hindistan’ın Gizli Nükleer Şehir Kurduğunu İddia Etti Pakistan, Hindistan’ın Gizli Nükleer Şehir Kurduğunu...
Suriye Rejiminden Klor Gazlı Saldırı Suriye Rejiminden Klor Gazlı Saldırı
Hindistan'da Deaş'ın İnfaz Listesi Ele Geçirildi Hindistan'da Deaş'ın İnfaz Listesi Ele Geçirildi
Fransa'nın Kuzeyindeki Nükleer Santralde Meydana Gelen Patlamada Ölen Olmadığı Açıklandı… 5 Kişi Dumandan Etkilendi Fransa'nın Kuzeyindeki Nükleer Santralde Meydana...
Avustralya’da Her Yıl 15 Bin Kişi Sigaradan Ölüyor Avustralya’da Her Yıl 15 Bin Kişi Sigaradan Ölüyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Retinada Miyopiye Yol Açan Hücre Bulundu
Bilim insanları, retinada işlev bozukluğu meydana geldiğinde miyopiye (uzağı görememe) neden olabilecek...

Haberi Oku