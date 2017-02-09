İğrenç İtiraf: Evli Ve Çocuklu Anne Küçük Çocuklarla Seks Yapmış!

Daily Mail'de yer alan habere göre, çok sayıda öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden İngiliz anne Amanda Tompkins, hakim karşısına çıkmasına haftalar kala, kendisine yöneltilen 10 ayrı cinsel vefiziksel taciz suçlamasını kabul etti ve yaşları 16'nın altında olan yedi çocukla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.Birlikte olduğunu öğrencilerin reşit olmadığını bildiğini söyleyen ve cezaevinde tutulan Tompkins'in yargılandığı dava sürüyor. Tompkins'in uzun süreli hapis cezası alması bekleniyor.