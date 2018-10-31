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Ifrc: “doğal Felaketler On Yılda 2 Milyar Kişiyi Etkiledi”

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre, dünyada son on yılda yaşanan doğal felaketler yaklaşık 2 milyar kişiyi etkiledi. Geçen on yılda dünya genelinde 3 bin 750 doğal felaket meydana geldi.

Ifrc: “doğal Felaketler On Yılda 2 Milyar Kişiyi Etkiledi”

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre, dünyada son on yılda yaşanan doğal felaketler yaklaşık 2 milyar kişiyi etkiledi. Geçen on yılda dünya genelinde 3 bin 750 doğal felaket meydana geldi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:19
Ifrc: “doğal Felaketler On Yılda 2 Milyar Kişiyi Etkiledi”

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre, dünyada son on yılda yaşanan doğal felaketler yaklaşık 2 milyar kişiyi etkiledi. Geçen on yılda dünya genelinde 3 bin 750 doğal felaket meydana geldi.

Endonezya\'nın Sulawesi Adası\'nda Eylül ayı sonunda meydana gelen depremde 2 binden fazla kişi ölmüştü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu\'nun (IFRC) verilerine göre, geçen on yıl içinde dünyada yaşanan doğal felaketler yaklaşık 2 milyar kişiyi etkiledi. IFRC tarafından bugün Cenevre\'de açıklanan 2018 yılı dünya felaket raporunda, çocuk, kadın ve erkeklerin yüzde 95’inin hava koşulları ile bağlantılı felaketlerin olumsuz etkisini yaşadığı belirtildi.

IFRC Genel Sekreteri Elhadj As Sy, doğal felaketler sonucu insanların sahip oldukları malları ve hatta herşeylerini kaybettiklerini, işsiz kaldıklarını ve insani yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Raporda, 2008 ile 2017 yılları arasında toplam 700 binden fazla kişinin doğal felaketler sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu sayısının yarısını depremlerde ölenler oluşturuyor.

Japınya\'nın Hiroşima kentinde Temmuz ayında meydana gelen sel felaketi maddi hasara yol açmıştı

Rapora göre, geçen on yılda yaklaşık 3 bin 750 doğal felaket yaşandı. Bunların yarısını oluşturan sel ve taşkınlar yaklaşık 730 milyon kişiyi etkiledi. Doğal felaketlerin diğer yarısını ise kasırga, sıcak hava dalgası, toprak kayması, yangın, deprem ve yanardağ patlaması gibi doğal felaketler oluşturuyor.

Aşırı sıcaklar ve kuraklığın da geçen on yıl içinde 87 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor.

YARDIM YETERİNCE ULAŞMADI

IFRC Genel Sekreteri As Sy, bu felaketlerde özellikle yoksul ülkelerde milyonlarca kişiye yeterince yardım yapılamadığını veya yardım ulaşmadığını belirtti. Yaklaşık 40 milyon kişiye yeterince yardım ulaşmadığı tahmin ediliyor.

ABD\'nin Florida eyaletinde Ekim ayında etkili olan kasırga büyük yıkıma yol açmıştı

Bazı kişilerin resmi kaydının bulunmaması veya yardım ekiplerinin tehlikeler nedeniyle yardım edememesi nedeniyle bu kişilere ulaşılamadığı belirtildi. Yetersiz altyapı ile şiddet ve savaşlar da yardım ulaştırılmasının önündeki engeller arasında gösterildi.

IFRC’nin raporunda uluslararası toplumun yardım konusunda yeterince mali destek vermemesini de eleştirdi. Birleşmiş Milletlerin 2017 yılında insani yardım için ihtiyacı olan paranın sadece yüzde 56’sını sağlayabildiği belirtildi.

190 ülkeden Kızıl Haç ve Kızılay derneklerinin üye olduğu IFRC, dünyanın en büyük yardım kuruluşları ağı sayılıyor.

(DW/ÖZ/FEZ)

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