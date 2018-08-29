banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

İdlib’de Kaliba paniği

Suriye’de Esad güçlerinin İdlib’e müdahalesi tartışılırken, bu operasyona havadan destek sağlayacağı belirtilen Rusya da, Kaliba füzeleri ile donattığı savaş gemilerini Akdeniz’e indirdi.

İdlib’de Kaliba paniği

Suriye’de Esad güçlerinin İdlib’e müdahalesi tartışılırken, bu operasyona havadan destek sağlayacağı belirtilen Rusya da, Kaliba füzeleri ile donattığı savaş gemilerini Akdeniz’e indirdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:27
İdlib’de Kaliba paniği

Suriye’de Esad güçlerinin İdlib’e müdahalesi tartışılırken, bu operasyona havadan destek sağlayacağı belirtilen Rusya da, Kaliba füzeleri ile donattığı savaş gemilerini Akdeniz’e indirdi.

Rusya'nın geliştirdiği taarruz seyir füzesi SSN-30 Kaliba'nın, 2 bin 500 kilometre menzili ve 450 kilo konvansiyonel savaş başlığı bulunuyor. Füze 965 kilometre hızla ve denizden 64 feet yükseklikten hedefe yönlendirilebiliyor. Rusya, Ekim 2015’te de Hazar Denizi’ndeki gemilerinden Suriye topraklarındaki IŞİD mevzilerini bu füzelerle vurmuştu.

Rusya'nın İdlib operasyonuna Akdeniz'de bulunan Mareşal Dimitri Ustinov, Amiral Grigoryeviç, Amiral Essen ve Amiral Osipovich Makarov savaş gemileri ile destek vereceği belirtiliyor. Bölgede tomahawk füze yüklü ABD savaş gemileri de bulunuyor. ABD'nin de bir operasyon durumunda İdlib'e müdahale edeceği değerlendirilirken, sorunun barışçı çözümü için de, Türkiye-Rusya-Almanya-Çin-İran ve Fransa diplomatik temaslar yürütüyor.

İKİ BİRLİK DAHA KAYDIRILDI

İdlib, Esad muhaliflerinin elinde kalan tek yer olarak öne çıkıyor.  Olası bir askeri operasyonda sivil kayıpların yaşanacağı ve en az bir milyon kişinin etkileneceği göç nedeniyle Türkiye'nin en çok sorun yaşayacak ülke olacağı vurgulanıyor. İdlib'de 25-30 bin civarında rejim muhalifi silahlı yabancı savaşçının da göç hareketi ile birlikte Türkiye'ye sızmasından endişe ediliyor.

Bu nedenle Türkiye ise yeni bir göç dalgasına izin vermeyerek mültecileri tampon bölgede kurulacak kamplarda tutacak. TSK 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'i yakından izlerken, bölgeye 2 askeri birlik daha kaydırdı. İki askeri konvoy İdlib yakınlarındaki Murak ve Sarman bölgesinde konuşlandı. Önceki gün de Bingöl'den 224 asker bölgeye kaydırılmıştı.

RUSYA: GÖRÜŞÜYORUZ

Öte yandan Reuters haber ajansı, Rusya merkezli RIA ajansına dayandırdığı haberde, Rusya’nın İran ve Türkiye ile temasta olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, “İdlib bölgesi ve Afrin’le ilgili olarak İran ve Türkiye ile görüşüyoruz” açıklamasını yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maria Kasırgası'nda ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e yükseldi
Maria Kasırgası'nda ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e yükseldi
İskandinav ülkelerinde neo-Nazi alarmı
İskandinav ülkelerinde neo-Nazi alarmı
PYD, ABD'ye 'Suriye'den çıkmayın' çağrısı
PYD, ABD'ye 'Suriye'den çıkmayın' çağrısı
Şişik not veren Moody’s’e para cezası
Şişik not veren Moody’s’e para cezası
Suudi Arabistan Kralı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Suudi Arabistan Kralı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Çinli Bilim Adamları Eksikliği Otizme Neden Olabilen Bir Gen Keşfetti
Çinli Bilim Adamları Eksikliği Otizme Neden Olabilen Bir Gen Keşfetti
Pasifik Okyanusu'nda Deprem
Pasifik Okyanusu'nda Deprem
İsveç'te düzenlenen yarışmada Türk öğrenciden büyük başarı
İsveç'te düzenlenen yarışmada Türk öğrenciden büyük başarı
İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı
Kolombiya UNASUR'dan ayrılıyor
Kolombiya UNASUR'dan ayrılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim