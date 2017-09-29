İdlib'te Saldırılar Şiddetlendi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin güneyi ile Türkiye sınırı hattına yakın bölgelere yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Son 10 günde ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

SURİYE'NİN TÜRKİYE SINIRINDAKİ İDLİB'İN GÜNEYİ İLE SINIR HATTI YAKININDAKİ SİVİL YERLEŞİMLER SAVAŞ UÇAKLARININ BOMBARDIMANLARINA MARUZ KALIYOR

SINIR HATTI YAKININDAKİ BİR KÖYDE 5'İ ÇOCUK, 12 SİVİL ÖLDÜ

SON 10 GÜNDÜR DÜZENLENEN SALDIRILARDA SİVİL KAYIP SAYISI 100'Ü AŞTI

İdlib, 29 Eylül 17 (.): Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin güneyi ile Türkiye sınırı hattına yakın bölgelere yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Son 10 günde ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

İdlib'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İdlib'in güneyi ile sınır hattına yakın bölgeler öğle saatlerinden bu yana şiddetli hava saldırılarına maruz kalıyor.

Sınır hattında vurulan Ras el-Hus ve Harim köylerindeki yerleşimlerden çıkan dumanlar İdlib'in karşısındaki Reyhanlı ilçesinden de görüldü.

Harim'deki saldırıda 5'i çocuk, 12 sivil hayatını kaybetti.

İdlib güneyinde ise sabah saatlerinden bu yana 4 ilçe, 4 belde ve 15 köy bombalandı.

Halep'in muhaliflerin kontrolünde yer alan ve İdlib çatışmasızlık bölgesine dahil batı kısmında da 1 ilçe, 1 belde ve 4 köy vuruldu.

Sabah saatlerindeki saldırılarda ölen 8 sivil ile birlikte, İdlib çatışmasızlık bölgesinde (Batı Halep de dahil) hayatını kaybeden sivillerin sayısı 20'ye yükseldi.

Saldırı altındaki İdlib, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti.

Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.

Son bombardımanlarla, İdlib'de 19 Eylül'den bu yana ölen sivillerin sayısı 100'ü geçti.

(AA/ID/GUR)