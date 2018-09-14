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İdlib\'de Rejim Karşıtı Gösteriler Düzenlendi

SURİYE\'NİN İDLİB İLİNDEKİ SİVİLLER, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN KENTE OPERASYON HAZIRLIKLARINA KARŞI GÖSTERİ DÜZENLEDİ 

İdlib\'de Rejim Karşıtı Gösteriler Düzenlendi

SURİYE\'NİN İDLİB İLİNDEKİ SİVİLLER, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN KENTE OPERASYON HAZIRLIKLARINA KARŞI GÖSTERİ DÜZENLEDİ 

14 Eylül 2018 Cuma 17:46
İdlib\'de Rejim Karşıtı Gösteriler Düzenlendi
SURİYE\'NİN İDLİB İLİNDEKİ SİVİLLER, BEŞŞAR ESED REJİMİ VE DESTEKÇİLERİNİN KENTE OPERASYON HAZIRLIKLARINA KARŞI GÖSTERİ DÜZENLEDİ 
İdlib, 14 Eylül 18 : Suriye\'nin kuzeybatısında büyük bölümü Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) kontrolündeki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuna karşı gösteriler düzenlendi. 
"İdlib Gerginliği Azaltma" sınırları içindeki 80 noktada yapılan gösterilerde siviller, Türkiye\'nin bölge halkını koruması talebinde bulundu.
Rejim karşıtı protestolara, İdlib il merkezi, Cisr Suğur, Eriha, Han Şeyhun, Maaratmısrın, Marratinuman, Sarmada, Serakib, ve Salkin ilçeleri ile Harim, Keferruma, Teftenaz, Kefrenbil, Ermenaz, Derkuş, Azmarin, Kefer Avit ve Hiş gibi belde halklarının yanı sıra Halep\'in kırsalındaki Azez, Daret İzze ve El Etarib ilçelerindeki siviller katıldı. 
Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Biz terörist değiliz", "Özgürlük istiyoruz", "Türklerden başka dostumuz yok", yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.
AA muhabirine açıklama yapan göstericilerinden Muhammed Fariz Derviş, devrimin ilk başladığı günkü gibi heyecanlı olduklarını söyledi. 
Derviş, "Halkımız güçlüdür. İlk günkü gibi heyecanlıyız. Türk kardeşlerimiz bizimle oldu. Rejime ve destekçilerine duyuruyoruz: Biz buradayız, dik duruyoruz, biz özgürüz. Teröristler Şam\'da. Devrimi başaracağız." dedi.
"BİZ MAZLUM BİR HALKIZ, TERÖRİST DEĞİLİZ"
Rıdvan el Atraş da "Şu an savaş başlarsa büyük bir göç başlayacak. Biz özgür ve huzurlu bir yaşam istiyoruz. Talebimiz sadece özgürlük ve Esed rejiminin düşmesidir." şeklinde konuştu.
Terörist olmadıklarını ve özgürlük talep ettiklerini dile getiren Halid eş Suluh da "Halkın devriminin zaferi için buradayız. Buradan sesleniyoruz: Biz terörist değiliz. Beyaz Baretlilere de terörist diyorlar ama onlar bizi kurtarıyor. Atılan bombalardan halkı koruyorlar. Biz mazlum bir halkız, terörist değiliz." ifadelerini kullandı.
Kusay Nur da, "İdlib halkı 4 milyondur. Halk, katliama, zulme ve Esed\'e karşı gösterilere çıkmıştır. Burada Suriye\'nin bütün illerinden zorla göç ettirilmiş insanlar var. Buradaki katliamı ve ülkenin bölünmesini reddediyorlar. Halk, Rusya\'nın ve İran\'ın müdahil olmasını istemiyor." diye konuştu.
(AA/AK/HÖ)

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