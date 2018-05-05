Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
toz
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
banner256
Flaş Haber
5 kişi tutuklandı
Kapat

"İdlib'e Hava Saldırısı: 6 Ölü, 12 Yaralı"

Suriye’de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 12'si yaralandı.

"İdlib'e Hava Saldırısı: 6 Ölü, 12 Yaralı"

Suriye’de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 12'si yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:18
"İdlib'e Hava Saldırısı: 6 Ölü, 12 Yaralı"

Suriye’de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 12'si yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yoğun hava saldırısı altında kaldığını söyledi.

Hac Yusuf, İdlib'in güneyinde Han Şeyhun ilçesine bağlı El Nukayyer ve Oreynibe köylerini hedef alan hava saldırısında, 6 sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 12 sivilin yaralandığını ifade etti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, El Nukayyer ve Oreynibe köylerine hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Esed rejimi ve destekçileri, Hama ilinin kuzey kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinden El Zekat, Al Sahır ve Kastun köyleri ile Kifren Bude ve Latamne ilçelerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma Müdürlüğünün yılın başından bu yana verdiği rakamlara göre, hava saldırılarında 149’u çocuk, 121’i kadın toplam 652 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 291 kişi yaralandı.

Son Güncelleme: 05.05.2018 13:20
Anahtar Kelimeler:
SuriyeIdlibHavaSaldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç’ten Türkiye'ye Ziyareti...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç’ten Türkiye'ye Ziyareti...
ABD’nin Kazakistan Üzerinden Afganistan’a Kargo Taşımacılığı Protokolü Onaylandı!
ABD’nin Kazakistan Üzerinden Afganistan’a Kargo Taşımacılığı Protokolü Onaylandı!
Hawaii'de Yanardağ Faaliyeti ve Deprem'
Hawaii'de Yanardağ Faaliyeti ve Deprem'
Yunanistan'da Sığınmacılar Arasında Kavga Çıktı…1 Ölü Var...
Yunanistan'da Sığınmacılar Arasında Kavga Çıktı…1 Ölü Var...
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore ile Güney Kore saat dilimlerini eşitledi
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
ABD'den 90 bin Honduraslı’ya “sınır dışı etme“ uyarısı
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
87 yaşındaki eski postacı 1300 çocuğa sahip
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu
Yeni Zelanda'da evsizlerin sayısı 41 bini buldu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim