Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib’e askeri operasyon yapılmayacağını açıkladı.
Şoygu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İdlib’deki durumla ilgili konuşan Şoygu, “İdlib’e askeri operasyon yapılmayacak. Konuya ilişkin detaylar Suriye tarafıyla önümüzdeki saatlerde koordine edilecek.” dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib’e askeri operasyon yapılmayacağını açıkladı.