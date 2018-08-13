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İdlib'deki Patlamada Ölenlerin Sayısı 67'ye Çıktı!

SURİYE'NİN İDLİB İLİNDE DÜN MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 67'YE ULAŞTI 

İdlib'deki Patlamada Ölenlerin Sayısı 67'ye Çıktı!

SURİYE'NİN İDLİB İLİNDE DÜN MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 67'YE ULAŞTI 

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:53
İdlib'deki Patlamada Ölenlerin Sayısı 67'ye Çıktı!

SURİYE'NİN İDLİB İLİNDE DÜN MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 67'YE ULAŞTI 

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUK 17 SİVİLİ MOLOZLARIN ALTINDAN KURTARDI

Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde dün medyana gelen patlamada yaşamını yitiren sivillerin sayısı 67'ye, yaraların sayısı 50'ye yükseldi. 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda, kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede dün sabah 4 sularında büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamada kuzey Humus'tan tehcir edilenlerin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı. Enkaz altından 35'i kadın ve çocuk 67 sivilin cansız bedenini çıkarabildik. 50 sivil de yaralandı." 

Hac Yusuf, bugün sabah sona eren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çoğu kadın ve çocuk 17 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade ederek, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda bina ve araç da hasar gördü.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.
 


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Son Güncelleme: 13.08.2018 12:56
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