İdlib'deki Bazı Muhalif Örgütler Çekilme Haberlerini Yalanladı

Suriye'nin İdlib Vilayeti için Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı'nda öngörülen silahsızlandırılmış bölgenin oluşturulmasında sürenin dolmasına kısa zaman kaldı. Bazı Suriyeli muhalif örgütler, bölgeden çekildikleri yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye yanlısı muhaliflerin kurduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ittifakı, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ancak henüz bölgeden ağır silahların çekilmediğini duyurdu.

UKC Sözcüsü Naci Mustafa, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Herhangi bir bölgeden ya da cepheden ağır silahlarımızı çekmedik. Bu haberleri reddediyoruz, tamamen reddediyoruz" dedi.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, daha önce UKC'yi oluşturan örgütlerden birinin Türk-Rus mutabakatı uyarınca bölgeden ağır silahlarını çekmeye başladığını duyurmuştu.

Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, 8 bin 500 ila 10 bin üyesi bulunan Faylak el Rahman örgütünün silahsızlandırması öngörülen bölgedeki üç kasabada bulunan tanklar ve toplar da dahil ağır silahlarını çekmeye başladığı söylenmişti.

Faylak el Rahman Sözcüsü Sayf el Raad da AFP'ye yaptığı açıklamada, "Soçi'de varılan mutabakata bağlılığımız sürmekle birlikte, silahlarımızın ve savaşçılarımızın konuşlandırılmasında herhangi bir değişiklik olmadı" dedi.

Yine UKC'ye üye örgütlerden Faylak el Şam'ın lideri Şeyh Ömer Huzeyfe de Reuters haber ajansına "Silahsızlandırılmış bölgeden çekildiğimize dair haberler yalandır" diye konuştu.