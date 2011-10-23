İdeal Erkeği Fark Edin

Bütün kadınlar beraber oldukları her erkeğin 'beyaz atlı prens'leri olmadığını bilir. Peki, kadınlar birlikte olduğu takdirde kesinlikle acı çekeceği bazı erkeklerin çekim alanına girdiğini fark edebilir mi? Bir beraberliğin sizi canınızdan bezdirmemesi için partnerinizi daha yakından tanımanızda yarar var



Bazı ipuçları, onu ‘yakından’ tanımanız için yeterli.

Salon Erkekleri

Bir köpeğe bakmanın çok fazla sorumluluk gerektirdiğini düşündüğü için evinde köpek beslemez.

Size “Leydim” ya da “Benim bir tanecik leydim” diye hitap eder.

Banyosunda eski kız arkadaşının makyaj malzemelerini saklar.

Kucağına peçetesini yaymadan yemeğe başlamaz.

“Lezzetli” kelimesini, bir yemeği tarif etmek için değil, bir insanı anlatmak için kullanır.

Dar pantolonlar giyer.

Mum ışığında yemek yemeyi sever ve sahilde uzun yürüyüşler yapar.

Annesinden nefret eder, aynı zamanda annesine âşıktır. “Dar pantolon giymesinde ne kötülük var?” diyebilirsiniz fakat bir köpeğin sorumluluğunu almaktan korkan bir adam en kötü gününüzde siz yağmurda ıslanırken şemsiyesini açacak ve çekip gidecektir.

Çift Kariyerli Erkekler

Ona işini sorduğunuzda size müzisyen- çevirmen ya da boyacı-heykeltraş gibi iki kariyeri olduğunu söyleyen erkeklerden uzak durun. Müzisyen bir sevgili 20′li yaşlarda cazip olabilir fakat 40′lı yaşlarda elinde gitarıyla ortada dolaşıp aslında çevirmenlik yaptığını söyleyen bir erkek pek de gelecek vaat eden biri gibi görünmüyor öyle değil mi?

‘Rönesans’ Erkeği

Bir konuda ne kadar bilgili olursanız olun, bir Rönesans erkeği her zaman sizden daha çok şey bildiğini iddia edecektir. Ayrıca, ona her şeyi bildiği halde neden doğru dürüst para kazanamadığını sorduğunuzda, size bunun kendi hatası değil sistemin hatası olduğunu söyleyecektir.

Alkolik Erkekler

Alkolik bir erkek kötü bir erkek değildir. Hatta aksine içmeye başlayınca diğer erkeklerden daha hassas ve duygusal olabilir. Fakat başka biriyle ilişkiye girdikten sonra size hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen, sizi o gün arayıp aramadığının farkında bile olmayan bir erkek arkadaşla mutlu olabilecek misiniz?

Sıkıcı Erkekler ve Evli Erkekler

Hayvanlardan nefret ediyor. Asosyal… Spor yapmıyor. Eğer bu özelliklere sahip bir erkekle karşılaştıysanız, hemen bir uçak bileti alıp uzak bir ülkeye gidin! ‘Bir seri katilden bile sıkıcı’ kategorisine giren bu tarz adamlardan uzak durun. Evli de olsanız bekâr da, evli bir erkekle ilişki yaşamak her zaman yanlıştır. Neden mi?

Sizinle beraber olarak karısını aldatıyor. Demek ki yarın bir gün sizi de aldatabilir.

Etik açıdan yanlışları olan bir kişi ve büyük bir yalancı.

O kadınla gerçekten neden evlendiğini size asla açıklamayacak. Aslında cevap çok basit değil mi? Çünkü onunla evlenmek istedi!