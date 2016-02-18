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İdamdan Kurtulmak İçin Şırıngayla Kendini Hamile Bıraktı

İdamdan Kurtulmak İçin Şırıngayla Kendini Hamile Bıraktı

18 Şubat 2016 Perşembe 06:14
İdamdan Kurtulmak İçin Şırıngayla Kendini Hamile Bıraktı
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İdamdan Kurtulmak İçin Şırıngayla Kendini Hamile Bıraktı
Vietnam'da idam edilmeyi bekleyen kadın mahkum, erkek mahkumdan yaklaşık 7 bin TL'ye sperm satın aldı ve kendini şırıngayla hamile bırakıp idamdan kurtuldu


İdam cezasının infazını bekleyen 42 yaşındaki Nguyen Thi Hue, 27 yaşındaki Nguyen Tuan Hung isimli erkek mahkumdan 50 milyon Vietnam Dong'u yani yaklaşık 6800 TL ödeyerek spermini satın aldı.
2015 yılının Ağustos ayında erkek mahkumdan iki kez sperm alan Thi Hue, aldığı spermleri şırıngayla kendine enjekte etti.
Uyuşturucu satıcılığından mahkum olmuş Thi Hue, bu sıradışı yöntemle hamile kaldı. Müfettişler ve savcılar kadın mahkumun nisan ayında doğum yapacağını teyit etti. Vietnam yasalarına göre bir hamile kadın ya da yaşı 36 aydan küçük çocuk annesi ölüme mahkum edilemiyor.
Eğer bir kişi ölüme mahkum edilmişse cezası ömür boyu hapse çevriliyor. Kuang Ninh eyaletinde 2012 yılında uyuşturucu kaçakçısı şüphesiyle tutuklanan Thi Hue, 2014 yılında suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Yine benzer bir olay 2007 yaşanmıştı. Nguyen Thi Oanh adlı uyuşturucu kaçakçısı kadın mahkum, erkek bir mahkumla girdiği cinsel ilişki sonrası hamile kalmış ve idam cezasından kurtulmuştu.

 
Son Güncelleme: 18.02.2016 08:16
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