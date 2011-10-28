İçmimarlar Odası: Üye Olmayan Mesleği Yapamaz

İçmimarlar Odası, bu günden itibaren odaya üye olmayan ve izin almadan içmimarlık hizmeti veren kişileri tespit yoluna gidileceğini ve Birlik yasasında belirtilen yasalar çerçevesinde hukuki işlem

yapılacağını bildirdi.

İçmimarlar Odası Başkanı Biler Demircioğlu yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası altında 7 ay kadar önce genel kurulunu yaparak organlarının oluşumunu

gerçekleştiren odanın, Birlik yasasının odalardan hazırlanmasını istediği tüzükler, yasalar, çalışma esasları ve oda hizmetlerini kısım kısım hazırlamakta olduğunu ve üye kaydına devam edildiğini

kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dış ülke üniversitelerinde İçmimarlık lisans eğitimini tamamlayan KKTC uyruklu 102 içmimarın çeşitli işyerlerinde meslekleri ile ilgili iş olanağı aramakta olduğu,

bunların bir kısmının meslek dışı hizmetlerde çalıştığı, bir kısmının kendi imkanları ile büro açtığı ve bir kısmının da mesleğin ihtiyaç duyulduğu mağazalarda çalışmakta olduğunu belirten Demircioğlu, “

47 içmimar unvanına sahip kişi odaya kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve bizim bildiğimiz bazı içmimar arkadaşlar da odaya üye olmamakta ısrarcı bir tutum sergilemekte ve mesleklerini yasal

olmayan bir şekilde icra etmektedirler” dedi.



Mesleğin cazipliği nedeniyle mesleği içmimar olmayan bazı kişilerin de kendilerini içmimar olarak lanse ederek mesleki uygulamalarını yasal olmayan bir şekilde icra ettiklerini; yurt dışından gelerek

içmimar olup olmadığı bilinmeyen bu kişilerin de ikamet ve çalışma izni almadan meslekle ilgili faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Demircioğlu, “Bu kişilerin yapmış oldukları bu eylemler, vergi

mükellefi olan arkadaşlarımızın yatırımlarına, istihkamlarına, giderlerine ve devletimizin ekonomisine zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Birlik yasasının ilgili maddesinin “Odaya üye olmayan içmimar kişiler, hiç bir şekilde meslek icra edemezler” şeklinde olduğunu hatırlatan Demircioğlu, ayrıca başka odalara kayıtlı olmanın da içmimarlık

hizmeti verilir anlamı taşımadığını kaydetti.

Demircioğlu, yurt dışından gelip de KKTC’de bu hizmeti vermek isteyen içmimarların da, bundan böyle ikamet ettiği ülkenin İçmimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu ve aidatlarını aksatmadan ödediğini

belirten üyelik belgesini odaya ibraz etmek durumunda olduğunu bildirdi.

Birlik yasasının 41’inci maddesi uyarınca yetki kurulu tarafından projenin uygulanabilirliği için izin alınması gerekliliğini de ifade eden Demircioğlu, izin alınmamış veya izin verilmemiş bir projeyi uygulatan

veya uygulanmasından sorumlu olan kişi/kişilerin, bir suç işlemiş olduğu ve mahkûmiyeti halinde aylık asgari ücretin 36 katına ve 48 katına kadar para cezasına çarptırıla bilindiğini kaydetti. Demircioğlu,

birlik yasasının 44 ve 45’inci Suç ve Cezalar maddelerinin para ve hapislik de öngördüğünü ifade etti.