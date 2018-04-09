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iCloud skandalı bitmiyor… Özel fotoğrafları çalındı

Ünlülerin iCloud hesaplarının hacklenmesiyle başlayan fotoğraf skandalları devam ediyor. Özel fotoğrafları çalınan ünlüler arasına iki isim daha eklendi.

iCloud skandalı bitmiyor… Özel fotoğrafları çalındı

Ünlülerin iCloud hesaplarının hacklenmesiyle başlayan fotoğraf skandalları devam ediyor. Özel fotoğrafları çalınan ünlüler arasına iki isim daha eklendi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
iCloud skandalı bitmiyor… Özel fotoğrafları çalındı
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Geçtiğimiz yıllarda patlak veren iCloud skandalında, Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü ismin fotoğrafları çalınmış, internette yayılan yüzlerce çıplak fotoğraf günlerce konuşulmuştu.

Georgia May Foote

Georgia May Foote

Fotoğrafları hackerlar tarafından ele geçirilen isimler arasına iki İngiliz oyuncu da eklendi. Georgia May Foote ile son olarak EastEnders dizisinde rol alan Natalie Cassidy hackerların son kurbanı oldu.

Natalie Cassidy

Natalie Cassidy

The Sun gazetesinin haberine göre Foote’un 44 fotoğrafı, Cassidy’nin ise 6 fotoğrafının çalındığı belirtildi. Fotoğraflar arasında iki oyuncunun da çıplak karelerinin olduğu öğrenildi.

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