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İçişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Değerlendirmeleri

Çavuşoğlu, kısa bir süre içerisinde kimlik ve pasaportlarda çipli döneme geçileceğini de dile getirdi

İçişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Değerlendirmeleri

Çavuşoğlu, kısa bir süre içerisinde kimlik ve pasaportlarda çipli döneme geçileceğini de dile getirdi

04 Kasım 2011 Cuma 10:42
İçişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Değerlendirmeleri
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İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Kıbrıs Türk halkının ve Ulusal Birlik Partisi’nin lideri olduğuna vurgu yaptı.

Bayrak Haber’de katıldığı Akşama Doğru Programı’nda Kıbrıs konusundan, muhacerette öngörülen affa kadar birçok konuda açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, muhalefeti de eleştirerek, “muhalefetin  milletin sorunlarının çözülmesi konusunda hiçbir katkısının bulunmadığını” söyledi.

Çavuşoğlu, kısa bir süre içerisinde kimlik ve pasaportlarda çipli döneme geçileceğini de dile getirdi.

New York zirvesini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, halkın Cumhurbaşkanı’ndan beklentisinin sürdürülebilir bir anlaşma olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Eroğlu’na müzakerelerde tam destek verdi.

Cumhuriyet Meclisi’ne gelen muhaceretteki af yasasına ilişkin olarak Çavuşoğlu, bugüne kadar yapılan 4 af başarıya ulaşmadığı için 5’inci affı çıkarmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Muhaceret affı değişiklik yasa tasarısını meclisteki birçok milletvekilinin okumadığı iddiasında bulunan Çavuşoğlu, “5 affın kapsamını, ayrıntılarını okuyanların sayısı 1 elin parmaklarını geçmez” dedi.

Muhalefet milletvekillerinin okumadan eleştirmesinden rahatsızlık duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bugüne kadar yapılan afların neden başarısız olduğunu gözeterek bazı kolaylıklar getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Basın, broşür ve pankart yoluyla çıkacak af yasasını iyice anlatacaklarını ve böylece aftan yararlanılmasını sağlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, başvuruların tamamlanmasının ardından da sıkı bir denetime başlayacaklarını söyledi.

Bakan Çavuşşoğlu, “kaçaklara göz yummamızı kimse bizden beklemesin. Affı çok önemsiyoruz” dedi.

Muhalefetin meclisteki tutumunu eleştiren Bakan Çavuşoğlu, “sosyal sigortalar yasası değişmezse maliye her ay para aktarmaya devam etmek zorunda kalacak. Bu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla muhalefet milletvekilleri eleştiri yaparken, sosyal sigortaların nasıl hayatta kalacağına ilişkin öneriler de ortaya koymalı. Yarınları da düşünmeliyiz” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin milletin sorunlarının çözülmesi konusunda hiçbir katkısının bulunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, 27 Kasım’da yapılması planlanan nüfus sayımının 4 Aralık’a alındığını da açıkladı.

Muhalefetin “önce nüfus sayımı ardından af yasası çıkarılsın” önerisine ilişkin olarak da Bakan Çavuşoğlu, bunun aftan yararlananların sayısında bir artışa neden olacağını düşünmediğini dile getirdi. 

Bakan Çavuşoğlu, elektronik kimlik konusunda ise ihaleye çıkıldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “bu ülkede e-devlet noktasında atılacak en önemli adımdır” dedi.

Kaçak taşımacılık konusunda da Bakan Çavuşoğlu, kaçak taşımacılığa bir denetim getirdiklerini belirterek, bu konuda kararlı olduklarını, taviz vermeden bu denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 2 ayda yapılan 7 denetimde 151 aracın rapor edildiğini de açıkladı.

Son Güncelleme: 04.11.2011 10:42
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluBakançavuşoğluZirve
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