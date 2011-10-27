İç giyimde son trend taşlar mı ?

Son yıllarda hızla yayılan düşük bel modasıyla birlikte, birçok alanda aksesuar olarak kullanılan Swarovski taşları iç giyime de taşındı.

İstanbul’da iç giyim alanında faaliyet gösteren bir tekstil şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Batal, modanın çok hızlı değiştiğini, son yıllarda hızla yayılan düşük bel modasının yeni moda akımlarını beraberinde getirdiğini anlattı.

Yeni moda akımı ile birlikte, iç giyim modasının da değiştiğini ifade eden Batal, düşük bel modasından esinlenerek üretilen kristal taşlı iç giyim ürünlerinin Avrupa’da büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır Fransa’daki 40′ı aşkın firmaya Swarovski taşlarıyla süslü iç giyim ürünleri ihraç ettiklerini bildiren Batal, şunları söyledi:

”Yapılan araştırmalara göre, iç giyimin tarihi M.Ö 3. veya 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O dönemden beri iç giyim modası birçok değişikliğe uğramıştır. Son yıllarda ise bu değişimin yeni adı Swarovski taşı olmuştur. Swarovski taşı, Macaristan’da bulunan Bohemya Bölgesi’nde ortaya çıkmış ve hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Modadaki kristalleşme ile birlikte Swarovski taşı da birçok alanda aksesuar olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son olarak düşük bel modası ile birlikte Swarovski taşı iç giyime de taşındı.”

Fransa’dan sonra ABD ve Türkiye

İç giyim modasında Swarovski taşının yaygınlaşmasında öncülük ettiklerini, Swarovski taşlı iç giyim ürünlerinin modanın başkenti sayılan Paris’te büyük ilgi gördüğünü kaydeden Batal, yaz sezonu ile birlikte iç piyasaya yönelik üretime başladıklarını ifade etti.

Swarovski taşlı iç giyim modasının Fransa’dan sonra ABD ve Türkiye’de yayılacağını ileri süren Burhanettin Batal, şöyle devam etti:

”Fransa’da yoğun ilgi gören ürünlerimizi ABD’deki bazı firmalara da satmak için anlaşmaya vardık. Bu yaz sezonunda Swarovski taşlı iç giyim ürünlerini Türkiye pazarına da sunduk. İlk etapta büyük ilgi gören kristal ağırlıklı iç giyim ürünleri kısa zamanda Türkiye’de yeni bir moda akımı başlatacak. Türk toplumunda uzun yıllar iç giyim ürünleri çamaşır olarak anıldığı, kadınlar beyaz renge ve tekdüze modellere mahkum edildiği için iç giyim modası pek fazla gelişemedi. Ancak, düşük bel modası ile birlikte, alt giysinin üstünden Swarovski taşlarını gösteren ürünler, iç giyim modasına damgasını vuracak.”