İbrahim Tatlıses'i PKK Vurdurmuş

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile ilgili İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Abdullah Uçmak'ın PKK terör örgütü ile arasındaki bağlantıya değinildi.



İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırının, PKK'nın amaçlarına hizmet ettiğinin belirtildiği iddianamede Uçmak'ın intikam alması ile PKK'nın Tatlıses'ten kurtulmak istemesinin birbiriyle örtüştüğü kaydedildi.



ABDULLAH UÇMAK PKK İLİŞKİSİ



İddianamede şu bilgilere yer verildi: "PKK terör örgütünün İbrahim Tatlıses'ten kurtulma planı ile Abdullah Uçmak'ın intikam almak istemesi amacının birbiriyle örtüştüğü, böylece Uçmak, hem İbrahim Tatlıses'den intikam almak, hem de suç örgütü için gerekli parayı terör örgütünden temin etmek istediği, terör örgütü PKK'nın ise, Tatlıses'i öldürterek Kürt kökenli vatandaşlarımızı korkutmak, farklı sesleri susturmak ve gözdağı vermek istediği, bu şekilde Abdullah Uçmak'ın ve suç örgütünün de terör örgütü PKK'nın amaçlarına hizmet ettiği kanatine varılmıştır."



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından hazırlanan iddianamede, İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırıdan 3 gün sonra 16 Mart 2011 tarihinde Abdullah Uçmak'ın evinde yapılan aramada çıkan ilaç kupürü üzerine yazılı, rusenmahmutoğlu@hotmail.com mail adresi ve ile 2 ayrı cep telefonu numarasının avukat Ruhşen Mahmutoğlu'na ait olduğu belirtildi.



YARIM KALAN İŞİ HALLEDİN TALİMATI



İddianamede yer alan bilgilerde mail adresinin içeriğinde, "Çok sıkıştık üzerimizdeler, çıkmamız lazım, bitiremeyeceğiz, arkadaşa ulaştır" şeklinde mail atıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İbrahim Tatlıses'e yapılan suikast eyleminden sonra kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu köşeye sıkıştıklarını, yakalanma korkusundan dolayı da 'çıkmamız lazım' şeklinde kaçmak için yardım istediklerinin anlaşıldığı, yarım kalan işi bitiremeyeceğini belirttiği görülmüştür. İbrahim Tatlıses'in yattığı hastanede yarım kalan işi tamamlamak içinde talimat aldığı anlaşılmıştır."



E-MAİL BDP İL BİNASINA AİT ADRESTEN OKUNMUŞ



Tutuklu sanık Abdullah Uçmak'ın yine saldırıdan 3 gün sonra evinin yakınlarındaki ankesörlü telefondan ilaç kupüründe yazılı olan ve Ruhşen Mahmutoğlu'na ait cep telefonunu iki kez aradığı ancak telefonda karşılıklı konuşma yapılmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede bu durumun bir haberleşme şekli olduğu şöyle anlatıldı: "Şüpheli Ruhşen Mahmutoğlu'nun telefonunda arayan telefon numarası çıkmasına rağmen bu numarayı aramayıp, başka numaraları aradığı, yapılan telefon aramasının Abdullah Uçamak'a yönelik çemberin daralması sonucu sıkışması nedeniyle daha önceden planlandığı anlaşılan haberleşme şekli olduğu, bu şekilde aramakla birbirlerine 'sana mail gönderdim, e-mailini kontrol et' demek istediği, Ruhşen Mahmutoğlu'da telefon haberleşmesinin hemen akabinde saat:15:42 de e-mail'i BDP il binasına ait adresten okunduğu tespit edilmiştir."



Savcı Akkaş tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Uçmak'ın terör örgütüyle olan bağlantısı ise şöyle anlatıldı: "Elektronik posta yoluyla yapılan haberleşme sonucu PKK/KONGRA-GEL terör örgütü Abdullah Uçmak'ın işi tamamlayamayacağını anlayınca vakit geçirmeden, Kuzey Irak'tan çıkış yapan maviderya@hotmail.com adresinden rusenmahmutoglu@hotmail.com isimli e-mail adresine gönderilen "Acil!!" konulu e-mail içeriğinde, "Silivri partide Nihat Ark. yarım kalan işi halletsin, hocanın selamı ile git, 9647503120934 numaradan ulaş konuşmasın, AKP'ye yaklaşması, partiyi sıkıntıya soktu, AKP iş birlikçilerini cesaretlendirdi. Bu halkımıza ihanettir. Kolay gelsin" dendiği, Ruhşen Mahmutoğlu, Abdullah Uçmak'ın gönderdiği e-maili örgüte bildirdiği, örgütün de Ruhşen Mahmutoğlu'nun kullandığı rusenmahmuoglu@hotmail.com adlı e-mail adresi aracılığıyla "yarım kalan işi" Nihat Şimşek'e havale ettiği müşahade edilmiştir."



AMAÇ KÜRTLERİ KORKUTMAK



Savcı Akkaş, iddianamede e-mailde "Yarım kalan işi" yazılı talimatın İbrahim Tatlıses'in yaralı olarak kurtulması olarak anlaşıldığını belirterek "e-maildeki diğer beyanlar, silahlı saldırı eyleminin, terör örgütünün aynı tavır içinde olacak olan Kürt kökenli vatandaşları korkutmak ve gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirilen bir eylem olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.



Diğer tutuklu sanık Nihat Şimşek'in ikametinde yapılan arama ele geçirilen hafıza kartında; "Acıbadem.doc." isimli dökümanda Tatlıses'in yattığı Acıbadem hastanesine ait kroki bulundu. Krokinin devamında ise Tatlıses'in yattığı oda ayrıntılı olarak şöyle tarif ediliyor: "Maslak Acıbadem hastanesi yoğun bakım bölümünde yatıyor, yoğun bakım ünitesi hastanenin ana girişine göre zemin katta, yan girişten girildiğinde bir alt kattan giriliyor. Hastane girişinde polis bulunuyor, yoğun bakımın kapısında polis beklemiyor. Hastane önünde ziyarete gelenlerin yoğunluğu var. Yarım kalan işi tamamlayın konuşmasın."



"SUİKAST PKK TARAFINDAN YAPTIRILDI"



İddianamede, Kuzey Irak'tan maviderya@hotmail.com adresinden gönderilen e-mailde "yarım kalan işi tamamlayın ve konuşmamasını sağlayın" ifadelerin birbiriyle örtüştüğü ifade edilerek, "Abdullah Uçmak'ın kendi örgütü ile birlikte tamamlayamadığı yarım kalan iş, Nihat Şimşek ve ekibine havale edildiği, bununda İbrahim Tatlıses'e yönelik yapılan suikastin PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından yaptırıldığı kanaatine varılmıştır." denildi.



"PKK, SALDIRI İÇİN UÇMAK'LA İRTİBATA GEÇTİ"



İbrahim Tatlıses'in, AK Parti'den milletvekili aday adayı olması nedeniyle Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde terör örgütü hakkında oluşabilecek olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için Tatlıses'i öldürmek istediğine dikkat çekildi. Savcı Akkaş, bu doğrultuda, PKK üyesi olan Ruhşen Mahmutoğlu'nun aracılık yaparak Abdullah Uçmak ile irtibata geçtiği ve İbrahim Tatlıses'i öldürme konusunda anlaştıklarının görüldüğünü belirtti.