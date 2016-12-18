İbadi: DEAŞ Suyla Petrolü Birbirine Kattı

"İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE ÖRGÜTÜN YOL AÇTIĞI TAHRİBAT, IRAK'I 35 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTI."

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ın ülkeyi 35 milyar dolarlık zarara uğrattığını söyledi.

Bağdat'ta üyesi olduğu Dava Partisinin düzenlediği Mevlit Kandili programında konuşan İbadi, "Terör örgütü DEAŞ, petrol kuyularını tahrip ederek, suyla petrolü birbirine kattı. Örgüt ayrıca Musul'da kibrit yakarak doğayı da mahvetti." dedi.

"İlk değerlendirmelere göre örgütün yol açtığı tahribat, Irak'ı 35 milyar dolar zarara uğrattı." diyen İbadi, örgütün ayrıca sivil ve azınlıklar hakkında toplu katliam eyleminde bulunduğunu ifade etti.

İbadi, DEAŞ sonrası süreçte siyasal gruplarla uzlaşmanın sorunların giderilmesinin başlangıcı olacağını kaydetti.