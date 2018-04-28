Husilerden Suudi Arabistan’a Füze Saldırısı'

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki Husiler tarafından Cazan kentine atılan 4 balistik füzeyi havada imha ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyya kanalında yer alan habere göre, Hava Savunma Kuvvetleri, Husilerin Cazan'daki yerleşim yerlerine aynı anda attığı 4 balistik füzeyi imha etti.

Füzelerin Patriot savunma sistemi ile imha edildiği aktarıldı.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan haberde, örgütün Cazan'a 8 füze fırlattığı iddia edildi.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.