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Husilerden Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı!

Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Husilerden Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı!

Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:21
Husilerden Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı!


Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi televizyonu İhbariyye'de yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen topraklarından Necran kentine iki roket fırlatıldığını, bunlardan birinin başarısızlıkla sonuçlanarak Yemen topraklarına dönerek düştüğünü, diğerinin ise Necran'da bir çöl arazisine isabet ettiğini duyurdu.

Maliki, Husiler tarafından düzenlenen bu saldırının, İran rejiminin Husilere desteğini sürdürdüğünü ispatladığını belirtti.

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Öte yandan, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan haberde ise "Suudi Arabistan'ın Necran kentinde ve Asir bölgesinde bazı askeri üslere balistik füzelerle saldırı düzenlendiği" ileri sürüldü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 149'a yükseldi.

 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 12:32
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