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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı!

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı!

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 23:39
Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı!

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, Koalisyon Güçleri  Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husilerin, Yemen topraklarından fırlattığı "Bedr"  tipi kısa menzilli bir füzenin Necran kentindeki çöl arazisine düştüğünü,  saldırıda can ya da mal kaybının olmadığını ifade etti.

Maliki, Husiler tarafından kasıtlı ve bilinçli olarak düzenlenen  başarısız füze saldırılarının hedefinin, Necran kentinde sivillerin yaşadığı  bölgeler olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayınlanan  haberde ise "Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki bilgi ve elektronik savaş  karargahının Bedr-1 tipi balistik füzeyle hedef alındığı" ileri sürüldü.

Suudi Arabistan'ın "El-Ahbariyye" televizyonu bugün, Yemen'den Husiler  tarafından başkent Riyad ve Cazan vilayetine atılan 3 balistik füzenin imha  edildiğini duyurmuştu.

Yemen'den 6 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin  Necran kenti semalarında hava savunma sistemiyle imha edildiği duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'ın 26 Mart'tan beri imha ettiğini açıkladığı füze  sayısı 31'e ulaştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru  yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu  yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 136'ya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
HusilerSuudiArabistanFüze
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