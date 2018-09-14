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Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı

SUUDİ ARABİSTAN'IN NECRAN KENTİNE ATILAN BALİSTİK FÜZE, HAVA SAVUNMA GÜÇLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

HUSİLER TARAFINDAN ŞİMDİYE KADAR SUUDİ ARABİSTAN TOPRAKLARINA 194 BALİSTİK FÜZE ATILDI. ATILAN FÜZELER 112 SİVİLİN HAYATINI KAYBETMESİNE, YÜZLERCESİNİN YARALANMASINA NEDEN OLDU

Yemen topraklarından, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a atılan balistik füze havada imha edildi.


Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından Yemen'in Sada kentinden Necran'a atılan balistik füzeyi imha ettiği belirtildi.


Maliki, füzenin "kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef alması için atıldığını" belirterek, Husiler tarafından şimdiye kadar Suudi Arabistan topraklarına 194 balistik füzenin atıldığını, bu saldırıların 112 sivilin hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. 


Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Son Güncelleme: 14.09.2018 10:09
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