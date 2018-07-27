“Husiler Hudeyde Limanı'na Gemi Girişlerini Engelliyor“

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 3 geminin Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na girişinin Husiler tarafından engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'de yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Hudeyde Limanı'ndaki milislerin, "Omnıyah" ve "Amıty" isimli buğday yüklü iki geminin limana girişini 12 gündür kasten engellediğini aktardı.

Turki ayrıca Carpe Dıem-2 isimli benzin taşıyan geminin de 32 gündür kasıtlı olarak limana girişinin engellendiğini ifade etti.

Koalisyon güçlerinin, Yemen limanlarına hareket eden 4 gemi için izin belgesi çıkardığı bilgisini paylaşan Turki, Hudeyde Limanı'nda 5 geminin bulunduğunu, 4 geminin de giriş için beklediğini kaydetti.

Açıklamada, söz konusu gemilerin kime ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

HUDEYDE LİMANI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Yemen'in gıda ihtiyacının yüzde 90'ının ithal edildiği, bunun da yüzde 70'inin Hudeyde Limanı'ndan ülkeye girdiği belirtiliyor.

Halkın temel ihtiyaç maddeleri için hayati öneme sahip Hudeyde, ilaç başta olmak üzere pek çok malzemenin de giriş noktası konumunda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

