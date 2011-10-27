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Hükümetten Çok Konuşulacak Karar

Başbakan Erdoğan, Van depreminin ardından radikal bir karar aldıklarını açıkladı.

Hükümetten Çok Konuşulacak Karar

Başbakan Erdoğan, Van depreminin ardından radikal bir karar aldıklarını açıkladı.

27 Ekim 2011 Perşembe 12:06
Hükümetten Çok Konuşulacak Karar
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van depreminin ardından radikal bir karar aldıklarını açıkladı. Bundan sonra laf dinleme döneminin bittiğini belirten Erdoğan, "Artık şehirlerimizde kaçak yapı, gecekondu gibi bunlara yönelik yetkiyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na alacağız. Bu binaları yıkmayanlara sormadan bu binaları kamulaştırıp biz yıkacağız. Karşılığı neyse vereceğiz. Bedeli ne olursa olsun, oy verirmiş vermezmiş, bunu yapacağız. Bunu defalarca yaşamaktansa iktidarı kaybetmek çok daha hayırlıdır." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, konuşmasına Van'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Millete başsağlığı dileyen Erdoğan, yardım teklif eden tüm ülke liderlerine dost ve kardeş ülke halklarına da şükranlarını sunduğunu belirtti. Van'a yakın olan Bakü'nün ilk anda seferber olup malzemelerini göndererek Türkiye'nin acısını paylaştığına işaret eden Erdoğan, devletin de depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla Van ve Erciş'e ulaştığını aktardı. Erdoğan, kendisinin de depremin neden olduğu yıkımı ve ihtiyaçları görmek için Van ve Erciş'e gittiğini kaydederek, "Kaymakamlıkta ayrıntılı bilgi aldık. Kriz merkezinin ihtiyaçlarını tespit ettik, ilgili kurumlara talimatlarımızı verdik. Ana cadde üzerinde yıkılmış binalara giderek felaketin boyutunu, ihtiyaçlarını inceleyelim istedik. Duyuma dayalı televizyon haberlerine dayalı değil bizzat yerinde görüp aynel yakin olsun istedik. Bunu da birlikte yaptık. Erciş'te kriz masası oluşturduk. Bütün doktor arkadaşlarımız hemşireler hep birlikte gece gündüz demeden çalışıyorlar." diye konuştu.

"TAHRİKLERE KAPILMAYIN"

Konuşmasının sonunda Erdoğan şu çağrıyı yaptı: "Milletçe tahriklere kapılmayalım. AK Parti iktidarı Van'ı asla yalnız bırakacak iktidar değildir. Tabii ki sıkıntılarımız olacaktır. Yeni bir Erciş, yeni bir Van düzenlemesini süratle gerçekleştireceğiz. Artık şehirlerimizde kaçak yapı, gecekondu gibi bunlara yönelik yetkiyi bakanlığımıza alacağız, bu binaları yıkmayanlara sormadan bu binaları kamulaştırıp biz yıkacağız. Karşılığı neyse vereceğiz. Bedeli ne olursa olsun, oy verirmiş vermezmiş, bunu yapacağız. Bunu defalarca yaşamaktansa iktidarı kaybetmek çok daha hayırlıdır. Kamulaştırıp bunu yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile. Bunlardan bir değil iki değil bıktık. Vali mi veriyor bunun ruhsatını. Kim bilir hangi odalar hangi belediyeler verdi. Dert başka, onun için bunlara fırsat vermeyeceğiz. Başta büyükşehirler olmak üzere bütün bu gecekondular, kaçak binalar, şimdiden haberini veriyoruz, lütfen çağrımıza kulak versinler. Müteahhit şu bu bekleyemeyiz. TOKİ yapacak. Şehirlerimizi sağlam konutlarla donatacağız. Süratle yasal düzenlemesini yapacağız."

Son Güncelleme: 27.10.2011 12:06
Anahtar Kelimeler:
DoktorDevletçevreHükümetKarar
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