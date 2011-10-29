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Hükümetin Arsa Dağıtımı Sürüyor

Gayretköy’de kırsal kesim arsası dağıtım töreni, dün akşam yapıldı

Hükümetin Arsa Dağıtımı Sürüyor

Gayretköy’de kırsal kesim arsası dağıtım töreni, dün akşam yapıldı

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:18
Hükümetin Arsa Dağıtımı Sürüyor
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Hükümetin, köylerdeki gençlere kırsal kesim arsası dağıtımı sürüyor. Gayretköy’de düzenlenen törenle 65 kişiye kırsal kesim arsası hak sahipliği belgeleri verildi.

Başbakan İrsen Küçük, kırsal kesim arsası dağıtımındaki amaçlarının, gençlerin ailelerinin yanında yuva kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Gayretköy’de kırsal kesim arsası dağıtım töreni, dün akşam yapıldı.

Köy Muhtarı Nazım Erol, törende yaptığı konuşmada, Gayretköylü gençlerin 30 yıl aranın ardından arsa sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Erol, köyün varolan birkaç sıkıntısının da kısa sürede

çözüleceğine inanç belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, hükümetin kırsal kesim arsası dağıtımına önem verdiğini belirterek, köy gençlerini köylerinde kent standartlarında yaşatmak için gayret

edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, köylülerle yaptığı sohbetler sırasında 65 arsanın yeterli olmadığının anlaşıldığını ifade ederek, hak sahipliği belgesini alamayan gençlere  ileride arsa verileceğini söyledi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük ise, konuşmasına, 1974 yılında Gayretköy’le ilgili yaşadığı anıları anlatarak başladı.

“Hep birlikte topraklarımıza sahip çıkmalıyız” diyen Başbakan Küçük, bu tür çalışmaların süreceğini belirtti.

Amaçlarının gençlerin ailelerinin yanında yuva kurmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Başbakan Küçük, UBP politikalarının da her zaman bu yönde olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 29.10.2011 08:18
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluHükümetArsaKöy
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