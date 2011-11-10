Hükümet geri adım attı...

Geçtiğimiz hafta muhalefetin kürsü eylemine, Sendikal Platform’un da genel grev ve mitingine neden olan ve bugünkü meclisin gündeminde olan 4 yasa tasarısı yeniden görüşülmek üzere tekrardan komitelere havale edildi.

Bugünkü meclis birleşimine ertelenen ve görüşülmesi beklenen Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ile Yabancılar ve Muhaceret yasalarında değişiklik öngören tasarılarda hükümetin geri adım atarak komiteye havale ettiği öğrenildi. Yasa tasarılarına çıkan sendika temsilcileri, bugün de meclise gelerek, izleyici locasında Genel Kurul'un toplanmasını beklediler.

Öte yandan UBP Kadın Koları da izleyici locasında bulunuyor. Boş salona gelen muhalefet milletvekilleri, hükümetin geri adım attığını ve tasarıların komiteye gönderilmesi kararı aldığını dile getirdiler. Genel Kurul şuana kadar halen toplanmadı. Öte yandan eylemlere neden olan tasarıların komitelere gönderilmesi üzerine, Sendikal Platform'un saat 18.00'deki eylemi ile CTP Gençlik Kolları'nın saat 17.00'de yapılması planlanan eylemleri iptal edildi.