Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Muhaceret Tasarısını Görüşecek

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, bugün Meclis Genel Kurulu tarafından komiteye geri gönderilen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı 18 ve 23 Kasım’da görüşecek.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Mehmet Tancer, komiteyi 18 ve 23 Kasım için toplantıya çağırırken; toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük, CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, TDP

Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, DGP Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile

Başsavcı Aşkan İlgen’i de davet etti.